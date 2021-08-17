Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал результаты проекта Hollywood українською за год работы.

Всего сервис за свой счет и по собственной инициативе создал дубляж и озвучку на украинском языке для 1197 фильмов, мультфильмов, эпизодов сериалов и трейлеров.

Hollywood українською — это проект, в котором SWEET.TV за свой счет создает украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, мультфильмов и сериалов, у которых раньше их не было.

Накануне 30-й годовщины Независимости Украины, онлайн-кинотеатр подвел итоги первого года работы проекта.

— Для SWEET.TV украинизация фильмов — это уже давно норма, которую мы определили для себя сами. Популяризацию украинского языка и украиноязычного контента мы считаем нашей социальной миссией. К сожалению, большая часть фильмов, выходивших до 2006 года, не получили украиноязычного звучания, поэтому мы это исправляем, — отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

За год существования проекта украиноязычную дорожку получили 181 фильм, мультфильм и сериал (187 эпизодов). Также на украинском зазвучали 829 трейлеров. Всего на украинском языке заговорили 18 784 минуты контента.

Для того, чтобы реализовать этот проект, SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не для СНГ.

Эти договоренности открыли доступ к исходным файлам, инструкциям и аудиодорожкам, необходимым для создания дубляжа и озвучки.

— Прямые контракты с Голливудом — это большое достижение. Понадобился год для того, чтобы доказать киностудиям перспективность украинского рынка, — говорит Александр Резунов.

Очень много украинских зрителей выбирают смотреть кино на государственном языке. В общем абоненты SWEET.TV просмотрели фильмы, мультфильмы и сериалы в проекте Hollywood українською 1.2 млн раз. Трейлеры посмотрели 3 млн раз.

За год работы проекта на украинском языке зазвучали фильмы Форрест Гамп, Криминальное чтиво, первые две части Людей в черном, первые три фильма франшизы Миссия невыполнима, мультфильмы Шрек 2 и Мадагаскар, сериалы Миллиарды, Декстер и многое другое.

Контент Hollywood українською доступен абонентам SWEET.TV в тарифе без доплат. Кроме того, на сервисе есть еще 10 000+ фильмов и 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4К.

Для новых абонентов национальный онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатный доступ на 7 суток. Подробнее — по ссылке.