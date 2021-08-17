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Факты / Lifestyle / Интернет
Владислава Ткаченко |

180+ фильмов, мультов и сериалов: SWEET.TV обнародовал проект Hollywood українською

Hollywood українською

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал результаты проекта Hollywood українською за год работы.

Всего сервис за свой счет и по собственной инициативе создал дубляж и озвучку на украинском языке для 1197 фильмов, мультфильмов, эпизодов сериалов и трейлеров.

Hollywood українською — это проект, в котором SWEET.TV за свой счет создает украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, мультфильмов и сериалов, у которых раньше их не было.

Накануне 30-й годовщины Независимости Украины, онлайн-кинотеатр подвел итоги первого года работы проекта.

— Для SWEET.TV украинизация фильмов — это уже давно норма, которую мы определили для себя сами. Популяризацию украинского языка и украиноязычного контента мы считаем нашей социальной миссией. К сожалению, большая часть фильмов, выходивших до 2006 года, не получили украиноязычного звучания, поэтому мы это исправляем, — отмечает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

За год существования проекта украиноязычную дорожку получили 181 фильм, мультфильм и сериал (187 эпизодов). Также на украинском зазвучали 829 трейлеров. Всего на украинском языке заговорили 18 784 минуты контента.

Hollywood українською

Для того, чтобы реализовать этот проект, SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не для СНГ.

Эти договоренности открыли доступ к исходным файлам, инструкциям и аудиодорожкам, необходимым для создания дубляжа и озвучки.

— Прямые контракты с Голливудом — это большое достижение. Понадобился год для того, чтобы доказать киностудиям перспективность украинского рынка, — говорит Александр Резунов.

Очень много украинских зрителей выбирают смотреть кино на государственном языке. В общем абоненты SWEET.TV просмотрели фильмы, мультфильмы и сериалы в проекте Hollywood українською 1.2 млн раз. Трейлеры посмотрели 3 млн раз.

Hollywood українською

За год работы проекта на украинском языке зазвучали фильмы Форрест Гамп, Криминальное чтиво, первые две части Людей в черном, первые три фильма франшизы Миссия невыполнима, мультфильмы Шрек 2 и Мадагаскар, сериалы Миллиарды, Декстер и многое другое.

Контент Hollywood українською доступен абонентам SWEET.TV в тарифе без доплат. Кроме того, на сервисе есть еще 10 000+ фильмов и 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4К.

Для новых абонентов национальный онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатный доступ на 7 суток. Подробнее — по ссылке.

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