Компания Facebook запретила на своих платформах контент, который поддерживает членов радикальной исламистской группировки Талибан.

Представитель Facebook заявил, что у компании есть специальная группа афганских экспертов для отслеживания и удаления контента, связанного с талибами.

— Талибан находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем их похвалу и поддержку, — сообщил представитель Facebook.

Такая политика распространяется на все платформы Facebook, в частности на Instagram и WhatsApp.

Однако известно, что члены Талибана продолжают использовать сквозной зашифрованный сервис обмена сообщениями WhatsApp для прямого общения с афганцами, несмотря на запрет компании.

Напомним, что боевики террористической организации Талибан захватили всю территорию Афганистана и заняли столицу страны — Кабул.

Они это сделали практически без боя, в очередной раз пообещав безопасность всем гражданам, а также уважение к правам женщин.

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Сейчас тысячи афганцев и граждан еще 60 стран пытаются покинуть территорию государства каким-либо образом. А талибы на подконтрольным им территориях устанавливают режим шариата.