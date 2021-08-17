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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Умер крестный отец судоку Маки Кадзи

Маки Кадзи

Маки Кадзи, создатель популярной головоломки судоку,  умер в возрасте 69 лет от рака желчных протоков.

После окончания университета Кадзи начал выпускать журнал с головоломками, а в 1983 году основал собственную компанию Nikoli. Приблизительно в этот период он и создал игру судоку.

— Кадзи-сан придумал название Судоку, и его полюбили поклонники головоломок со всего мира. Мы от всей души благодарны за покровительство, которое вы проявляли на протяжении всей его жизни, — говорится в заявлении компании Nikoli.

Кадзи также называли Крестным отцом судоку — он хотел создать головоломку, чтобы она была простой для игры людям любых возрастов, и при этом не было нужды в глубоких раздумиях. Название головоломки состоит из японских иероглифов, обозначающих число и одиночный, и игроки размещают числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках, не повторяя их. Правила достаточно просты даже для детей, а сам процесс игры считается медитативным.

Пользу логических задач для мозга трудно переоценить. Ученые рекомендуют регулярно разгадывать головоломки — это заметно снижает риск возникновения болезней мозга, в том числе и старческого слабоумия.

Маки побывал в более чем 30 странах, распространяя свое увлечение. По словам компании Nikoli, чемпионаты по судоку за последние годы собрали около 200 млн человек в 100 странах.

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Источник: The Associated Press

 

Фото: Getty Images

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