Маки Кадзи, создатель популярной головоломки судоку, умер в возрасте 69 лет от рака желчных протоков.

Maki Kaji, the creator of the popular numbers puzzle Sudoku whose life’s work was spreading the joy of puzzles, has died, his Japanese company said. He was 69. Kaji created the puzzle to be easy for children and others who didn’t want to think too hard. https://t.co/NBcTp96W1X — The Associated Press (@AP) August 17, 2021

После окончания университета Кадзи начал выпускать журнал с головоломками, а в 1983 году основал собственную компанию Nikoli. Приблизительно в этот период он и создал игру судоку.

— Кадзи-сан придумал название Судоку, и его полюбили поклонники головоломок со всего мира. Мы от всей души благодарны за покровительство, которое вы проявляли на протяжении всей его жизни, — говорится в заявлении компании Nikoli.

Кадзи также называли Крестным отцом судоку — он хотел создать головоломку, чтобы она была простой для игры людям любых возрастов, и при этом не было нужды в глубоких раздумиях. Название головоломки состоит из японских иероглифов, обозначающих число и одиночный, и игроки размещают числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках, не повторяя их. Правила достаточно просты даже для детей, а сам процесс игры считается медитативным.

Пользу логических задач для мозга трудно переоценить. Ученые рекомендуют регулярно разгадывать головоломки — это заметно снижает риск возникновения болезней мозга, в том числе и старческого слабоумия.

Маки побывал в более чем 30 странах, распространяя свое увлечение. По словам компании Nikoli, чемпионаты по судоку за последние годы собрали около 200 млн человек в 100 странах.

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Источник: The Associated Press