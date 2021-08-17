Создает условия: UNIT.City запустил рекламную кампанию о месте, где идеи воплощаются в жизнь

Экосистема UNIT.City состоит из трех взаимоусиливающих компонентов — талантов, стартапов и крупного бизнеса. Благодаря их взаимодействию, в инновационном парке создается уникальное комьюнити, объединенное принципами взаимовыгодного партнерства и общей культурой созидания.

Именно комьюнити делает UNIT.City настолько особенным, самобытным проектом, поэтому эту особенность команда инновационного парка и использовала в своей новой рекламной кампании.

В качестве бренд-амбассадоров были приглашены компании-резиденты парка. По сценарию, 11 отдельных героев объявляют манифесты своей бизнес-деятельности, а инновационный парк выполняет роль места, которое создает условия для их воплощения в жизнь.

Главная цель кампании — повысить узнаваемость бренда UNIT.City как центра инноваций и точки входа в Украину для инвесторов, партнеров и новых технологий из любой точки мира.

— Инновационный парк UNIT.City — насчитывает 110 компаний-резидентов, более 3 тыс. рабочих мест, более 900 студентов и 420 ивентов в год. Это об идеях и их воплощении в жизнь. Экосистема, где можно расти, выходить на новые уровни и достигать любых целей. И никто не сможет рассказать о нашей сути лучше, чем резиденты, которые с нами каждый день. Работают, создают новые связи, партнерства и прорывные продукты, — комментирует СМО UNIT.City Артем Бойко.

За реализацию проекта взялась команда креативного агентства Mate. Они сформировали общую структуру, концепт и post-production.

— Главным вызовом было совместить в себе 11 отдельных историй абсолютно разных компаний-резидентов парка и рассказать об их деятельность простыми словами, но с нестандартным екзекьюшеном. Считаю, что это нам удалось, – отмечает арт-директор креативного агентства Mate Алексей Тертышников.

Участие в съемках приняли следующие резиденты UNIT.City: BBDO Ukraine, Delfast, Bolt, Innovation DTEK, FabLab Fabricator, Forbes, TripmyDream, PEDAN BURO, Robota.ua, Robotec и Sensorama Lab.

Фото: UNIT.City