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Микола Олефіренко |

Ученые установили мировой рекорд по вычислению числа Пи

Доска

Швейцарский университет прикладных наук Граубюнден заявил о новом мировом рекорде по вычислению числа Пи. Математическая константа была вычислена до 62,8 триллиона цифр за 108 дней и 9 часов. Этот показатель является рекордным сразу по двум параметрам — точности и производительности.

Для вычисления таких огромных чисел нужна большая мощность. Для подсчетов ученые взяли систему на базе двух 32-ядерных процессоров AMD EPYC 7542 Rome, оснастили 1 ТБ памяти DDR4 и несколькими жесткими дисками для работы ОС Ubuntu Linux 20.04. 

Сервер

Систему соединили с сервером с десятками жестких дисков по 16 ТБ. Для сохранения информации о 62,8 триллиона цифр нужно много места.

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Исследователи не использовали жесткие диски для хранения результатов — ученых не устраивает нестабильность хранилищ.

Две машины потребляли 730 Вт мощности, из которых 300 Вт приходилось на вычислительную систему и 430 Вт на устройство хранения.

Для правильности подсчетов использовалась формула Бэйли-Боруэйна-Плаффа, которая может вычислить любую позицию в числе Пи, не вычисляя все предыдущие цифры. Однако даже для таких проверок необходима огромная вычислительная мощность.

И хотя полученные расчеты числа Пи мало где пригодятся, они показали точность работы вычислительных систем за 108 дней. Предыдущий рекорд числа Пи был установлен Тимоти Мулликаном, он состоял из 50 триллионов цифр и занял 303 дня.

Источник: University of Applied Sciences

Фото: University of Applied Sciences, Unsplash

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