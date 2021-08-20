OnlyFans запретит откровенно сексуальный контент

Сервис OnlyFans объявил о запрете контента откровенно сексуального характера. Изменения вступят в силу с октября этого года.

По словам представителей, платформа не была создана специально для контента порнографического характера. Впрочем, именно такой контент и сделал сервис всемирно известным. Сервису необходимы изменения на фоне давления со стороны банковских партнеров и поставщиков выплат. Уже с октября на сайте не должны появляться откровенные материалы для взрослых.

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— С 1 октября 2021 года OnlyFans запретит публикацию любого контента, содержащего откровенно сексуальные действия. Это необходимо для устойчивости платформы. Другой контент, такой как нагота, и дальше будет доступен поклонникам и фанатам, если он соответствует политике сервису, — сообщили представители OnlyFans.

Сервис OnlyFans стал популярной площадкой эротического контента. Число пользователей превысило 130 млн. Это произошло во время пандемии — в этот период работа индустрии для взрослых резко изменила свой формат. Каждый желающий мог монетизировать собственный контент с помощи подписки поклонников.

— Это разрушит основной источник дохода многих людей, основу всего их бизнеса, — сказал Тристан Уэст, создатель контента для взрослых на OnlyFans.

По словам Тристана, ему придется перемещать свой контент на другие платформы, или же адаптироваться под реалии OnlyFans.