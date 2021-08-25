Сервис OnlyFans объявил о том, что продолжит публиковать контент сексуального характера.

OnlyFans удалось договориться с платежными системами и банками, поэтому материалы откровенно сексуального характера решили не запрещать.

— Спасибо всем за ваши голоса, они были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики. OnlyFans продолжит предоставлять контент всех авторов, — написали в официальном Twitter сервиса.

Thank you to everyone for making your voices heard. We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change. OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Также в OnlyFans дополнили, что вскоре оповестят авторов о принятом решении.

20 августа OnlyFans объявил о запрете контента порнографического характера. С 1 октября 2021 года на сервисе не должны были появляться публикации любого контента, содержащего откровенно сексуальные действия.

Изменения были необходимы на фоне давления со стороны банковских партнеров и поставщиков выплат.

OnlyFans — популярная площадка, содержащая контент эротического характера. На сервис подписано более 130 млн пользователей.

Кроме того, для некоторых из них — это площадка для заработка, поскольку каждый может монетизировать собственный контент с помощи подписки поклонников.