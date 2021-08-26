Instagram получит крупное обновление функции поиска. Теперь в результатах могут отображаться фотографии, которые подходят по ключевым запросам. Раньше поиск отображал только учетные записи и хэштеги.

По словам главы Instagram Адама Моссери, обновление сделают соцсеть немного ближе к TikTok — конкурент Instagram имеет аналогичную систему поиска. Визуальные результаты по-прежнему будут отображаться после нажатия ключевого слова, но они должны быть более заметными.

Текущий поиск по ключевым словам в Instagram вполне неплохой, хотя в нем есть недостатки — над точностью результатов стоит поработать. По словам главы соцсети, компания также увеличивает количество ключевых слов, которые будут отображать точные результаты. О сроках улучшения системы Моссери не сообщил.

Даже без дополнительных визуальных эффектов или новых ключевых слов, в Instagram главным критерием отображения контента является релевантность. У компании есть ряд моментов, которые учитываются при захвате медиа.

В первую очередь, влияет текст в поиске. На втором месте — активность в соцсетях. Приоритет дадут тем аккаунтам, на которые подписан пользователь. И последнее — информация о результатах поиска. В этом случае при выборе контента оценивается его популярность — комментарии и лайки.

Ранее глава Instagram анонсировал крупные изменения в соцсети. За шесть месяцев планируют перестроить принцип отображения контента, а также сообщений и покупок внутри сервиса. Соцсеть станет развлекательной видеоплатформой, заменив TikTok и YouTube.

Источник: Instagram

Фото: Instagram