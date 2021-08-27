Apple планирует кардинально изменить App Store. Компания хочет урегулировать судебный иск с недовольными политикой магазина разработчиками приложений. На этом решении настояли антимонопольные органы.

Теперь компания разрешит разработчикам сервисов для iPhone и iPad внедрять сторонние способы оплаты внутриигровых предметов. Ранее Apple запрещала это делать, а денежные транзакции проходили только через App Store. Также компания разрешит создателям приложений самостоятельно регулировать цены на внутриигровые услуги и различные подписки.

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Напомним, что годами ранее разработчики приложений подали на компанию судебный иск. В нем утверждалось, что проценты Apple с продаж игр слишком большие. Apple также ожидает скорого вынесения приговора по иску Epic Games по аналогичным обвинениям. Напомним, что компания запретила корпорации Epic Games публиковать игру Fortnite из-за встроенной системы оплаты, которая обходила App Store.

По словам создателей приложений, компания Apple берет до 30% прибыли в качестве комиссии.

С другой стороны, Apple приложит минимальные усилия для внедрения изменений. Люди по-прежнему не могут загружать приложения для iOS из сторонних магазинов или интернета. Ни один другой магазин приложений не может продавать сервисы для iOS на iPhone и iPad. Комиссии за покупки также останутся огромными.

Коалиция за справедливость приложений, в которую входят Epic, Spotify и другие компании, считает, что предложенная Apple сделка не удовлетворит создателей сервисов.