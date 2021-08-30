Сервис для общения голосовыми сообщениями Clubhouse выпустил обновление приложения для iOS, которое обеспечивает поддержку пространственного звука. На Android обновления появятся в ближайшее время.

Clubhouse опубликовал в Твиттере видео для тестирования новинки.

Hear ye, hear ye ???? spAAaAaAatial audio on Clubhouse! It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking. thanks to @juberti for this one ???? rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021

Функция создает ощущение пребывания в комнате вместе с другими участниками голосового чата — голоса воспроизводятся с разных сторон. Лучше всего технология работает с наушниками.

Сервис назначает определенное положение каждому участнику, а затем равномерно распределяет их по комнате. Благодаря новым технологиям, пользователи смогут ощутить себя в центре комнаты, в которой активно ведутся обсуждения — собеседники будут находиться вокруг.

Технология не отслеживает положения головы пользователя, как это делает Apple в сервисах Netflix и Apple TV Plus.

Пространственный звук — не новшество в мире технологий. В 2021 году компании Apple удалось внедрить систему во все свои устройства. Sony выпустила игровую консоль PS5, которая поддерживает 3D-звук. Технологические гиганты Amazon и Verizon также оснащают свои устройства этой технологией.

Источник: Clubhouse