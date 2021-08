Сервис для общения голосовыми сообщениями Clubhouse выпустил обновление приложения для iOS, которое обеспечивает поддержку пространственного звука. На Android обновления появятся в ближайшее время.

Clubhouse опубликовал в Твиттере видео для тестирования новинки.

Hear ye, hear ye ???? spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking.

thanks to @juberti for this one ???? rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

— Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021