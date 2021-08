Илон Маск признался, что он инопланетянин. Об этом миллиардер сообщил в Twitter под публикацией одного из пользователей соцсети.

Of course

28 августа один из пользователей Twitter опубликовал небольшой видеоролик с участием Маска. В 17-секундном видео генеральный директор Tesla говорит о физике, философии и пришельцах. На вопрос о местоположении инопланетян Маск внезапно отвечает, что они могут быть даже среди нас.

Миллиардер добавил, что некоторые люди подозревают его в неземном происхождении, но это неправда.

Пользователь сети опубликовал видео в Twitter, спросив главу Tesla, не является ли он пришельцем, на что Маск ответил Конечно.

Маск никогда не избегал общения со своими поклонниками и критиками. Глава Tesla и SpaceX отвечает почти на все вопросы пользователей. Он также придумывает причудливые мемы, чтобы сбить с толку пользователей.

Пользователи Twitter моментально начали обсуждать это сообщение. Учитывая влияние Маска на мир, миллионы людей могут воспринять его слова всерьез.

Некоторые пользователи решили сделать из этого настоящую шутку, саркастично отвечая миллиардеру.

К примеру, выкладывать семейные фотографии с роботом Tesla Bot, которого ранее Маск показал публике.

Do you like our new family photo, Elon? pic.twitter.com/Kntce3ESvQ

— ???? Jeremy Greenlee (@JeremyGreenlee) August 29, 2021