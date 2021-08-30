Эксперты по кибербезопасности Kaspersky сообщили о новом вирусе, который атакует пользователей WhatsApp. Проблема касается тех пользователей, которые скачали неофициальный сервис FM WhatsApp.

Эта программа якобы предлагает увеличенный функционал, в сравнении с официальным приложением от разработчиков.

Поскольку WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения во всем мире, оно представляет большой интерес для хакеров и злоумышленников, которые охотятся за деньгами и личной информацией пользователей.

Читайте Facebook начнет собирать данные с личных переписок WhatsApp

Вирус получил название Triada, и он входит в группу троянских программ. Прикрываясь приложением для WhatsApp, вирус попадает в систему смартфона после скачивания, получая доступ к управлению некоторых функций.

По словам экспертов, такой вредоносный код сложно удалить с устройства — он проникает вглубь системы. Triada также подписывает владельца смартфона на услуги без его ведома, собирая личную информацию.

Подобные вирусы часто попадают на смартфоны пользователей через неофициальные приложения, которые скачиваются со сторонних сайтов.

Не только пользователи WhatsApp страдают от нашествия вирусов — в начале августа эксперты обнаружили вирус FlyTrap, который распространяется через социальные сети, сторонние магазины приложений и неофициальные версии сервисов. Вредоносный код уже успел заразить более 10 тыс. смартфонов в 144 странах.

Источник: Express