Компания Microsoft не будет препятствовать установке долгожданной Windows 11 на старые компьютеры. Даже если процессор не прошел тест на возможность обновления, пользователь ПК сможет установить новую ОС вручную.

Однако это может негативно повлиять на работу устройства — системные требования намного выше, чем в предыдущих версиях.

Напомним, что будущая ОС Windows 11 станет доступной для скачивания уже 24 сентября. Ранее компания раскрывала некоторые подробности о системе, которая станет полноценной заменой Windows 10. Однако пользователи не сильно рады решениям компании.

К примеру, Windows 11 лишится некоторых функций, которыми можно полноценно пользоваться в нынешней ОС. Речь идет о невозможности размещения панели задач — она будет прикреплена к нижней части. Тестировщики и пользователи сети засыпали форум Microsoft негативными отзывами.

Во время анонса системы компания также огласила минимальные требования для стабильной работы. Будущая ОС будет работать должным образом только на мощных компьютерах, в отличие от Windows 8 и Windows 10, которые не требуют больших ресурсов.

По словам Microsoft, увеличенное потребление ресурсов связано с улучшением безопасности.

И хотя до выхода ОС меньше месяца, энтузиасты уже сравнили Windows 10 и Windows 11 в тестах на производительность. Системы тестировали на нескольких компьютерах, и результаты удивили всех — обе ОС работают почти идентично, и обычный пользователь разницу практически не заметит.