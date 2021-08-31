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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Подростки обокрали магазин Xiaomi за 30 секунд, процесс попал на камеру

Xiaomi MI компания

30 августа группа подростков ограбила магазин Xiaomi в Китае. На кражу злоумышленники потратили около 30 секунд.

По сообщениям китайских СМИ, злоумышленников было шестеро. За короткий промежуток времени им удалось украсть несколько гаджетов, которые красовались на витринах. Воры разбили стеклянную дверь для проникновения внутрь помещения. Среди похищенных вещей были как смартфоны, так и ноутбуки, а процесс ограбления попал на камеру безопасности.

Взлом магазина Xiaomi

К счастью, Китай может спать спокойно — похитителей гаджетов нашли в течение суток. Полиция быстро прибыла на место преступления и начала расследование, которое увенчалось успехом. Среди злоумышленников — пятеро подростков 14-15 лет и одна 15-летняя девочка.

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По заявлению полиции, среди украденных вещей было 25 смартфонов, два планшета и ноутбук. Все товары были найдены и возвращены магазину.

Скорее всего, устройства были застрахованы — компания не останется без компенсации, а вот администрации магазина стоит задуматься о дополнительной безопасности, ведь в магазин удалось проникнуть даже подросткам.

Напомним, что устройства Xiaomi пользуются огромной популярностью на рынке электронных гаджетов. К примеру, в июле китайская компания опередила Apple и Samsung по количеству проданных смартфонов. Гаджеты востребованы на рынке Индии, где любят бюджетные устройства. Таких моделей смартфонов у Xiaomi огромное количество.

Источник: MyDrivers

Фото: MyDrivers, Depositphotos

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