Компания Google перенесла обязательное возвращение в офисы сотрудников на январь 2022 года. Корпорация пришла к такому решению на фоне распространения вируса Covid-19.

Ранее технологический гигант планировал, что сотрудники вернутся к работе в офисах в октябре. Известно, что уже с 10 января 2022 года сотрудники перейдут на гибридный график работы.

— В некоторых местах ситуация с пандемией начинает улучшаться, но во многих частях мира вирус продолжает создавать неопределенность, — сообщила компания Google в письме сотрудникам.

Офисы Google по всему миру смогут самостоятельно принять решение о месте работы сотрудников, исходя из ситуации с пандемией. Компания уже одобрила тысячи запросов сотрудников о продолжении удаленной работы или о смене местоположения. Офисы Google сейчас открыты, позволяя людям работать в них добровольно.

Изменения вступили в силе после огромного количества недовольных сотрудников, которые жаловались на двойные стандарты в компании. Один из высокопоставленных сотрудников Урс Хельзле заявил о переходе на удаленную работу. Это заявление вызвало недовольство сотрудников низшего звена, так как ранее он был против удаленной работы.

Что касается гибридного графика, сотрудники должны будут работать из своих офисов не менее трех дней в неделю. При новой структуре 20% компании будут работать удаленно. Еще 20% могут работать из новых мест. Остальные 60% вернутся к своим рабочим местам в офисах.

Компания не первый раз оказалась в центре скандала. Ранее Google снизила заработную плату сотрудникам, которые работают из дома. Корпорация создала специальный калькулятор, с помощью которого сотрудники могут рассчитать, насколько снизится их зарплата при постоянной удаленной работе.

Источник: Google