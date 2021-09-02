В Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. В частности не работает web-версия сайта.

Если у вас есть желание зайти в Instagram, то у вас на экране появится сообщение от Facebook.

— Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим, и как можно быстрее это исправим, — говорится в сообщении.

Согласно данным Downdetector, первые проблемы в работе соцсети зафиксировали около 10.00.

Первый сбой в социальной сети коснулся пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.

Около 52% пользователей столкнулись с неполадками в работе приложения, 25% не могли подключиться к серверу, еще 23% сообщили о проблемах в работе веб-сайта Instagram.

Однако в 13.00 в Instagram произошел еще более масштабный сбой, который на себе ощутило большее количество пользователей соцсети.

Второй сбой в Instagram уже задел Европу, в частности Украину.

Последний крупный сбой в работе Instagram произошел в июле 2021 года. Тогда жалобы на работу соцсети поступили из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.