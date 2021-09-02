Компания Apple меняет политику своего магазина App Store. Теперь некоторые разработчики приложений, таких как Netflix и Spotify могут не платить 30% комиссию за покупки и подписки пользователей.

По словам Apple, изменения вступят в силу до конца 2021 года, и они коснутся приложений для чтения, охватывающих разнообразный контент — журналы, газеты, книги, аудио, музыку и видео.

Также создатели программ для устройств смогут привязывать к приложениям ссылки на сайты — теперь управлять аккаунтами можно без участия App Store. В теории, стоимости подписок на сервисы могут заметно снизиться, если компаниям не придется делиться прибылью с Apple.

Напомним, что компания брала 30% прибыли с покупок приложений и внутриигровых функций. Однако создатели игр и дальше будут платить проценты корпорации.

Компания не спешит отказываться от процентов с покупок внутри приложений — это огромная доля прибыли с магазина App Store.

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Напомним, что регулирующие органы оказывают давление на Apple и Google из-за их доминирующих позициях на рынке смартфонов. Недавно в Южной Корее был принят новый закон, который заставляет компании предоставлять пользователям право выбора платежной системы. Раньше все транзакции с приложениями проходили только через App Store.

Эксперты отмечают, что Apple не спешит вносить кардинальные изменения в App Store. Пользователи по-прежнему не могут загружать приложения для iOS из сторонних магазинов или интернета. Ни один другой магазин приложений не может продавать сервисы для iOS на iPhone и iPad.

Источник: The New York Times