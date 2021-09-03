Компания Twitter планирует внедрить новые функции для обеспечения конфиденциальности. Пользователи соцсети смогут архивировать старые публикации, которые не будут видны остальным пользователям. Об этом сообщает Bloomberg.

Саму архивацию можно запланировать на время — публикации могут исчезнуть спустя 30, 60 или 90 дней. Новые функции позволят скрыть лайки под собственными публикациями, а также удалять подписчиков без дальнейшей блокировки учетных записей.

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По данным Twitter, многие пользователи даже не понимают, являются ли их учетные записи общедоступными или частными. Компания начнет призывать пользователей к проверке своих аккаунтов.

— Конфиденциальность в Twitter — это то, что поможет вам чувствовать себя в безопасности, а также контролировать контент, который вы публикуете, — сообщили представители соцсети.

Когда изменения вступят в силу — неизвестно. Сообщается, что функции проходят тестирование, и находятся на фазе концепции. Однако удалять подписчиков пользователи смогут уже с сентября.

Соцсеть занимается не только улучшением конфиденциальности, но и внедрением других необычных функций. Известно, что Twitter хочет интегрировать в свою структуру криптовалюту биткоин. Об этом сообщил основатель Джек Дорси.

Такой шаг поможет поддержать электронную валюту. С ее помощью можно будет оплачивать платные подписки, поддерживая авторов.