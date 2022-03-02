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Факты / Lifestyle / Интернет

YouTube заблокировал канал Соловьева в Европе

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
YouTube заблокировал канал Соловьева в Европе

Видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста и пропагандиста Владимира Соловьева в Европе.

YouTube-канал журналиста называется Соловьев LIVE. Теперь жители Европы при переходе на его канал увидят надпись — Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране.

Ранее стало известно, что YouTube заблокирует каналы пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян из-за персональных санкций ЕС.

Наложение персональных санкций Евросоюзом на топ-пропагандистов российского телевидения предусматривает и блокировку доступа на их информационные площадки в интернете.

Что Соловьев, что Симоньян известны многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики.

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