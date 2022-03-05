Укртелеком временно не работает в Черниговской, Херсонской и Сумской областях из-за повреждений инфраструктуры во время боевых действий.

Об этом сообщили на официальной странице компании Facebook. Сотрудники делают все возможное для оперативного устранения повреждений.

– Ночью произошло аварийное отключение магистрального узла связи в Днепропетровской области. Аварийная бригада в сопровождении бойцов ВСУ за полтора часа возобновила работу узла, — говорится в сообщении.

В то же время в компании подчеркнули, что критическая инфраструктура и национальная транспортная сеть Укртелекома работают.

Также компания расширила емкость внешних каналов, что позволило увеличить скорость подключения частных абонентов в ряде областей Украины, где скорость подключения была ограничена в пользу сервисов ВСУ, государственных и социальных объектов.

Количество работающих региональных узлов связи осталось на уровне 70%.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле ряда крупных городов раздавались взрывы. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.