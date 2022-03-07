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Факты / Lifestyle / Интернет

YouTube-каналы Анатолия Шария и его жены заблокировали в Украине

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Анатолій Шарій

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и их канал Дубль на территории Украины.

Теперь жители Украины при переходе на эти каналы увидят надпись — Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране.

27 февраля корпорация Meta заблокировала аккаунт Шария в Facebook. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, поблагодарив  Meta за поддержку Украины в защите информационной безопасности и совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против Анатолия Шария. Также были утверждены санкции против его супруги, тещи и основанного им издания Шарий.Нет.

Официально санкции против пророссийского пропагандиста президент утвердил в августе 2021 года.

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Фото: Анатолий Шарий

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