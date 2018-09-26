Дорогами Одесской области: куда поехать и на что посмотреть

Если вы вдруг не успели отдохнуть летом или уже планируете куда поехать на следующий отпуск, то этот перечень для вас. Факты ICTV отправились в Одесскую область, чтобы найти для вас живописные места, которые обязательно надо посетить.

Как известно, Одесская область самая большая в Украине, а значит там точно есть, на что посмотреть: от сырных заводов и до славных виноделень, от мистических крепостей и романтического морского побережья до колоритной бессарабской кухни. Стоит отметить, что сегодня полностью реконструирована автомагистраль Одесса-Рени, поэтому к украинской Бессарабии можно быстро добраться за 2,5 часа.

с. Шабо

Центр культуры вина Шабо расположен в одном из старейших регионов Европы, где традиции виноградарства берут свое начало еще с античных времен.

Это единственный в Украине туристический комплекс, расположенный непосредственно на территории действующего винодельческого предприятия. Поэтому объединяет в себе современное высокотехнологичиское производство и уникальные культурные и исторические объекты.

Центр культуры вина Шабо посещают десятки тысяч туристов, ведь здесь проводят организованные экскурсии и обучают тонкостям культуры потребления вина. Вы узнаете, почему кусты роз сажают у виноградников, какой смысл кроется в колоннах перед входом в музей и еще много интересных вещей.

Прайс экскурсий:

Стандарт без дегустации, продолжительность 1,5 часа – стоимость 200 грн.

Стандарт с дегустацией, продолжительность 2,5 часа, дегустационная линейка – 6 образцов продукции Shabo – стоимость 280 грн.

VIP без дегустации, продолжительность 2 часа – стоимость 430 грн.

VIP с дегустацией, продолжительность 3 часа, дегустационная линейка – 6 образцов продукции Shabo премиум-класса-стоимость 750 грн.

Экскурсия VIP без дегустации, продолжительность 2,5 часа – стоимость 599 грн.

Экскурсия VIP + дегустация, продолжительность 4 часа, дегустационная линейка – 8 образцов продукции Shabo премиум-класса – стоимость 999 грн.

Европейская сыроварня в Шабо является уникальной для Южного региона, ведь это современный завод с аутентичным Голландским оборудованием.

Важно то, что сыроварня имеет замкнутый цикл производства, продуктом которого является высококачественный органический сыр. Завод постепенно становится туристическим объектом, где проводят экскурсии и дегустации натуральных сыров. Экскурсовод расскажет вам, как молоко становится сыром и вы наглядно увидите это.

Знали ли вы, что с 1 тонны молока можно получить всего 100 кг сыра? На сыроварни вы познакомитесь с процессом и секретами производства сыра, покормите телят и козлят в контактном зоопарке, а затем вас ждет дегустация 5 видов сыров.

Поэтому перейдем к ценам на такие гастро-экскурсии:

Экскурсия сыроварней – 100 грн (дети от 6 до 14 лет – 50 грн)

Экскурсия + дегустация – 170 грн (дети от 6 до 14 лет – 120 грн)

VIP экскурсия + дегустация 280 грн (дети от 6 до 14 лет – 230 грн)

Белгород-Днестровский

Славный уютный городок, где можно посмотреть интересную архитектуру старых церквей – Армянской, Болгарской, Греческой Свято-Вознесенского собора, Подземной церкви Иоанна Сучавского, сходить к Скифской могилы, посетить Краеведческий музей. Но все же главная изюминка – крепость!

Аккерманская крепость – одна из самых мощных и самых интересных крепостей Юга. Ее прекрасно сохранившиеся стены, возвышающиеся над темными водами лимана, и поражают своим величием и неприступностью. Крепость является уникальной достопримечательностью оборонного зодчества XIIІ—XV ст, ценным объектом научных исследований и культурно-туристического использования.

Напомним, что 17 июля, в Одесской области утвердили номинационное заявление на внесение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот исторический и архитектурный памятник мирового значения обязательный для посещения всеми, кто хочет поближе познакомиться с историей своей страны.

На территории крепости вы сможете попробовать блюда средневековой кухни с аутентичного глиняной посуды и приобрести суверниры.

Фрумушика-Новая

Если вам захочется отдохнуть от урбанистики, то зеленый туризм для вас. Бескрайние степи, лиманы с лечебной грязью, редкие животные и растения, богатое культурно-историческое наследие – все это Фрумушика-Нова – жемчужина Бессарабии.

Это место имеет интересную и одновременно трагическую историю. Бессарабские земли всегда населяли много национальностей, которые создавали особый колорит содружества. Болгары и молдаване, евреи и гагаузы, русские и украинцы, немцы, работали не покладая рук и развивали различные отрасли ремесленничества.

Такой была Фрумушика до 1946 года. Потом все снесли с лица земли ради военного полигона и только в 2006 году началось возрождение во имя памяти об этих людях.

Местность славится винным погребом, овцеводческих комплексом, фазанов фермой, минизоопарк, мемориалом холм Памяти, но больше всего вопросов вызывает парк памятников СССР. Здесь настолько велика концентрация бюстов Ленина, что моментами становится страшно, особенно интересной задумкой является “стоунхендж”.











Дорогами Одесской области: куда поехать и на что посмотреть / 6 фотографий

К слову, здесь занимаются охотой и рыбалкой. Есть гостевые домики, где минимальная стоимость проживания составляет 350 грн в сутки, цена может колебаться в зависимости от количества человек и выбранного помещения, а также времен года.

Измаил

Город расположен на юге Украины на левом берегу Дуная. Свою историю город начинает еще во времена заселения Северного Причерноморья греками. Сейчас это крупнейший украинский порт на Дунае, город имеет разветвленную инфраструктуру.

Экскурсионный маршрут начинается на морском вокзале и ведет к римско-католическому костёлу. Город славится местами исторических сражений за Измаильскую крепость и памятниками архитектуры различных епох. Особливою вниманием пользуется диорама штурм крепости Измаил, где изображено решающий момент штурма.

На сегодня местные власти много работают над благоустройством. Современный город представлено новыми парковыми зонами, фонтанами и надбережной.

Относительно транспортного сообщения, то есть поезда Киев-Измаил, также сюда можно приехать автобусом, который курсирует из Одессы.

Еще хочется рассказать об украинской Венеции – село Вилково и философии вина Колонист, но это в следующем материале.

Путешествуя по Украине, мы открываем для себя, что это бесконечно красивая страна и на самом деле мы очень мало знаем о ней. Внутренний туризм это уважение к истории, эстетическое удовольствие и обогащения себя духовно.

Эти места открыты для нас во все времена года. Путешествуйте – тогда вы по-другому посмотрите на свою страну.

Напомним, что вы всегда можете найти интересную туристическую информацию на портале Одессы туристической.

Софія Телішевська