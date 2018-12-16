Египет – теплая страна, которая пользуется спросом у туристов круглый год. Какая погода там зимой и что необходимо знать перед поездкой – расскажут Факты ICTV.

Первый снег всегда вызывает у нас радость и восторг, лента соцсетей просто взрывается предновогодними постами. Но так называемая эйфория очень быстро исчезает с первым повышением температуры. Приятный белый цвет под ногами превращается в болотную консистенцию, в которой промокают ноги, появляются болезни. И это все вперемешку с холодом, морозом и гололедом.

В такие моменты просто хочется собрать чемоданы и бежать. Туда, где солнце, море, песок, теплый ветер и никаких забот. Египет – один из самых популярных курортов среди украинцев, особенно привлекательный он зимой для любителей тепла и ценителей пляжного отдыха.

Погодные условия

Для того, чтобы решить, в каком именно месяце лучше посетить Египет, нужно знать о его климате. Страна находится на двух континентах: западная Азия и Южная Африка. 95% территории – пустыня, население разместилось на остальных пяти процентах. На большей части Египта царит тропический континентальный пустынный климат. Здесь тепло всегда, поэтому туристы посещают страну круглый год. Осадки встречаются очень редко.

Декабрь. Этот месяц является самым благоприятным для пляжного отдыха. В курортных городах температура воздуха составляет в среднем 23-25 °С​​, ночью становится холоднее – 15-17 °С.

Январь. Столбик термометра в среднем держится на отметке 20-25 °С, а ночью может опускаться даже до +10.

Февраль. Считается самым прохладным месяцем года. Температура воздуха днем ​​может достигать +23°С , а ночью всего 10-11.

Самыми популярными направлениями украинцев являются курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Кроме них существуют еще такие туристические города: Дахаб, Таба, Марса-Алам, Макади Бей, Сома Бей, Сафага и другие.

Нужно помнить, что температура воздуха в разных регионах может отличаться на несколько градусов. Поэтому, планируя поездку, проверьте погоду в конкретном городе, который вас интересует. Так вы сможете подобрать идеальную локацию для отдыха и прихватить для себя все необходимые вещи: или крем для загара, или теплый свитер.

Можно ли купаться в море

Купальный сезон фактически длится весь год, но это также зависит от месяца. Например, декабрь – самый благоприятный для купания. В этот период вода может прогреваться до 22-24° С, как и температура воздуха. В январе этот процесс уже будет не таким приятным, температура воды составит примерно 20-22 ° С, в таких случаях отдыхающие предпочитают бассейны при отелях.

В феврале температура воды примерно такая же, как в январе, со средины месяца может прогреваться до +23.

Из Египта запрещается вывозить предметы, которые имеют отношение к флоре и фауне Красного моря, например, кораллы и ракушки. Они считаются национальным достоянием, а нарушение закона строго наказывается штрафом. Если вы приобрели такую продукцию в магазине, то обязательно сохраните чек.

Новый год в Египте

Новый Год всегда хочется отпраздновать как-то по-особенному. Перевернуть новую страницу в новой стране – мечта многих. Здесь этот праздник датированный 11 сентябрем. Но это не значит, что вы будете скучать по новогодней атмосфере. Проникшись европейскими традициями, местные жители также украшают свои дома рождественскими атрибутами.

Кроме того, в стране есть большое количество православных жителей, которые также встречают Новый Год в период с 31-го декабря по 1 января. Каждый отель украшает свою территорию, а в холле размещают огромные искусственные елки. На улицах стоят нарядные пальмы – альтернатива нашим хвойным, а окна торговых центров и магазинов сияют яркими огнями.

Ярые поклонники новогодней красавицы смогут приобрести ее у местных продавцов, но стоить такая роскошь будет немало. Про Новогоднюю ночь нужно позаботиться заранее. Как правило, отели организовывают большой банкет с шоу и участием ведущих, аниматоров и выступлениями известных звезд. При покупке путевки нужно заранее поинтересоваться, включена ли цена банкета в общую стоимость.

Как развлечься

Провести отпуск, пролежав на пляже, не очень весело. Если вы находитесь в другой стране, то почему бы не познать ее полностью, погрузившись в ее культуру, историю, традиции? Найдите время в своем отпуске для новых открытий. Египет – очень интересная страна с особой культурой, едой и историческими местами.

Обычно, туры в Египет рассчитаны на 7 дней. Из них обязательно нужно выделить хотя бы один для знакомства с пустыней. Любителям адреналина здесь предлагают сафари на джипах или поездки на квадроциклах, сторонникам спокойствия и безопасности – прогулки на верблюдах. Древние храмы, гробницы и пирамиды погрузят вас в атмосферу другой эпохи. Попасть в такую экскурсию можно с любого курортного города.

Поездка в Египет – особый повод попробовать что-то новое, например, дайвинг, серфинг или виндсерфинг. Подводный мир Красного моря просто поражает. Погрузившись под воду с аквалангом, можно увидеть коралловые рифы, необычные водоросли и различных рыбок.

Нил – самая большая река мира, о которой вы обязательно читали в произведениях зарубежной литературы. Круиз по Нилу – возможность поближе познакомиться с этим уникальным водоемом и его берегами.



Гора Синай – известная историческая и религиозная достопримечательность. Именно здесь Моисей получил от Бога 10 заповедей. Подъем на гору занимает около 2-3 часов, но для этого сюда съезжаются туристы со всего мира, особенно христиане.

Столица страны Каир никогда не оставляет туристов равнодушными. Здесь находится мечеть Мухаммеда Али, национальный Египетский музей, современная телебашня, Голубая мечеть и Розовая пирамида. Вблизи города разместилась одна из самых известных исторических памятников – фигура Сфинкса.

Луксор – город, условно разделенный на две части: Город живых и Город мертвых. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть древний Луксорский храм, собор Амона-Ра и другие не менее интересные исторические достопримечательности.

Каждый египетский город имеет свои исторические места, интересные локации и заведения с вкусной кухней. На курортах страны царит активная ночная жизнь: шумные дискотеки, концерты, активности с аниматорами.

Что следует знать перед поездкой

За счет географического положения Египет считается довольно ветреной страной. Сезон ветров – срок, когда в некоторых регионах ветры дуют с большей силой. Зимой длится он, как правило, в январе-феврале. Этот процесс может мешать вашему отдыху, создавать дискомфорт, а также ограничить купание в море. Поэтому в такой период лучше отдавать предпочтение городам, которые защищены горами. Практически безветренными считаются такие курорты, как Шарм-эль-Шейх, Таба, Сафага.

Денежная единица страны – египетский фунт, но проблем с долларами или евро здесь нет.

Религия, которую исповедуют египтяне – ислам. Для походов в город или экскурсий лучше выбрать закрытую и не откровенную одежду, иначе вы попадете под шквал недоброжелательных взглядов. Мусульмане считают, что обнажать тело неприлично.

Язык, на котором говорят местные жители – арабский. Гостиничный персонал будет разговаривать с вами на русском или английском. Слова здесь нужно читать справа налево, а вот цифры, наоборот, – слева направо.

Сколько будет стоить такой отдых

Декабрь считается одним из самых дешевых месяцев. Конечно, это не касается туров в новогодний период, которые стоят на порядок дороже. К середине месяца цена путевки на одного взрослого начинается от 6-7 тыс. грн за 7 суток. Цены на Новый год и Рождество заметно повышаются – от 12-13 тыс. на 7 суток.

После Рождества январские туры будут стоить от 9-ти тыс. грн за одного взрослого. В феврале цена начинается от 9-10 тыс. гривен за 7 дней на одного человека.

Египет – популярный туристический маршрут не только зимой, но и круглый год. Эта страна является приемлемой по цене и климату для рядового украинца. Помните, что планировать отпуск нужно заранее, ведь в новогодне-рождественский период спрос и цена заметно повышаются. Проведите свой отпуск незабываемо, погрузившись в атмосферу страны жаркого солнца, величественных пирамид и ласкового моря.

Фото: pixabay.com, pexels.com

Людмила Богданова