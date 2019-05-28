Куда поехать на море в Европе по безвизовому режиму, стоимость проживания и цены на авиабилеты – в материале Фактов ICTV.

Куда отправиться на отдых летом – этот вопрос стал еще более актуальным в последние годы.

С того момента, как Украина получила безвизовый режим, отдых на зарубежных курортах стал значительно доступнее.

Достаточно лишь выбрать место, забронировать отель и приобрести билеты.

Самые популярные страны для отпуска на море – Болгария, Италия, Португалия, Греция, Испания, Хорватия, Франция, Черногория, Польша.

Мест для отдыха достаточно и на любой бюджет. Мы посчитали среднюю стоимость отдыха и сделали свою подборку стран, где можно отдохнуть летом на море.

Бюджетный отдых

Обычно бюджетный отдых присущ соседним странам. Первое, на чем можно сэкономить – это дорога. Можно добираться поездом, автобусом или машиной, что часто дешевле, чем самолет.

Польша, Гданьск

Основное преимущество Польши – расположение. Поскольку она граничит с Украиной, то добраться до моря очень просто.

Берег Балтийского моря славится мягким климатом, чистым воздухом и песчаными пляжами, окруженными сосновыми лесами.

Температура воды летом составляет от +9°С до +22°С.

Рядом нет промышленных районов, но есть прекрасная архитектура Гданьска.

















Море в Европе: куда отправиться в отпуск по безвизу / 4 фотографии

Валюта: злотый (6,83 грн).

Перелет: 4 тыс. грн.

Цена билетов в обе стороны из Киева для одного человека.

Проживание: 8-14 тыс. грн.

Цены указаны за 5 ночей в июне для двух взрослых.

Литва, Паланга

Литва – еще одна страна, которая омывается Балтийским морем. Песчаный берег тянется более чем на 20-ть км, поддерживается дюнами и сосновым лесом.

Средняя температура воды летом составляет +14-19°С.

Валюта: евро (29,38 грн).

Перелет: 6,5 тыс. грн.

Проживание: 5-10 тыс. грн.

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Средний бюджет

Отдых будет дороже, если отправиться на популярные морские курорты.

Болгария, Варна

Болгария – прекрасное место для семейного отдыха. Здесь есть и красивые горы, и лазурное море, и термальные источники.

Температура воды Черного моря – от +16°С до +25°С.

Валюта: болгарский лев (15 грн).

Перелет: 9 тыс. грн.

Проживание: 5-10 тыс. грн.

Высокий бюджет

Страны с дорогим отдыхом в основном принимают огромное количество туристов в любое время года, у них высокие стандарты и, соответственно, повышенные цены.

Португалия, Мадейра

Мадейра – замечательное место с живописной природой. Здесь есть большие горы у океана, водопады, горные ручьи и экзотические цветы.

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Средняя температура воды Атлантического океана летом колеблется от +17°С до +23°С.

Валюта: евро (29,38 грн).

Перелет: 5-12 тыс. грн.

Проживание: 5-10 тыс. грн.

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