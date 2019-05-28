Куда поехать на море в Европе по безвизовому режиму, стоимость проживания и цены на авиабилеты – в материале Фактов ICTV.
Куда отправиться на отдых летом – этот вопрос стал еще более актуальным в последние годы.
С того момента, как Украина получила безвизовый режим, отдых на зарубежных курортах стал значительно доступнее.
Достаточно лишь выбрать место, забронировать отель и приобрести билеты.
Самые популярные страны для отпуска на море – Болгария, Италия, Португалия, Греция, Испания, Хорватия, Франция, Черногория, Польша.
Мест для отдыха достаточно и на любой бюджет. Мы посчитали среднюю стоимость отдыха и сделали свою подборку стран, где можно отдохнуть летом на море.
Бюджетный отдых
Обычно бюджетный отдых присущ соседним странам. Первое, на чем можно сэкономить – это дорога. Можно добираться поездом, автобусом или машиной, что часто дешевле, чем самолет.
Польша, Гданьск
Основное преимущество Польши – расположение. Поскольку она граничит с Украиной, то добраться до моря очень просто.
Берег Балтийского моря славится мягким климатом, чистым воздухом и песчаными пляжами, окруженными сосновыми лесами.
Температура воды летом составляет от +9°С до +22°С.
Рядом нет промышленных районов, но есть прекрасная архитектура Гданьска.
Валюта: злотый (6,83 грн).
Перелет: 4 тыс. грн.
Цена билетов в обе стороны из Киева для одного человека.
Проживание: 8-14 тыс. грн.
Цены указаны за 5 ночей в июне для двух взрослых.
Литва, Паланга
Литва – еще одна страна, которая омывается Балтийским морем. Песчаный берег тянется более чем на 20-ть км, поддерживается дюнами и сосновым лесом.
Средняя температура воды летом составляет +14-19°С.
Валюта: евро (29,38 грн).
Перелет: 6,5 тыс. грн.
Проживание: 5-10 тыс. грн.
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Средний бюджет
Отдых будет дороже, если отправиться на популярные морские курорты.
Болгария, Варна
Болгария – прекрасное место для семейного отдыха. Здесь есть и красивые горы, и лазурное море, и термальные источники.
Температура воды Черного моря – от +16°С до +25°С.
Валюта: болгарский лев (15 грн).
Перелет: 9 тыс. грн.
Проживание: 5-10 тыс. грн.
Высокий бюджет
Страны с дорогим отдыхом в основном принимают огромное количество туристов в любое время года, у них высокие стандарты и, соответственно, повышенные цены.
Португалия, Мадейра
Мадейра – замечательное место с живописной природой. Здесь есть большие горы у океана, водопады, горные ручьи и экзотические цветы.
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Средняя температура воды Атлантического океана летом колеблется от +17°С до +23°С.
Валюта: евро (29,38 грн).
Перелет: 5-12 тыс. грн.
Проживание: 5-10 тыс. грн.
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