Почему стоит поехать в Одессу на выходные, рассказывают Факты ICTV.

Как Киев невозможен без Подола, так Одессу сложно представить без Потемкинской лестницы или Привоза. Но есть в Одессе много других мест, которые стоит увидеть.

Из Киева в Одессу можно добраться самолетом, поездом или автобусом.

Минимальная цена авиаперелета в обе стороны составляет 2,6 тыс. грн на одного человека.

Билет за место в купейном вагоне стоит 722 грн в одну сторону, а плацкартный вариант – 175 грн.

Если выбирать автобус, то его минимальная стоимость 333 грн.

Что каасется проживания, то можно забронировать отель в центре Одессы на двух человек за 1 – 1,5 тыс. грн на одну ночь, у моря за 1,5 – 2 тыс. грн, а вот хостелы можно найти любой бюджет – от 200 до 1000 грн и выше.

Существует не мене 10 причин, чтобы поменять Киев в пользу Одессы хотя бы на пару дней:

арендовать квартиру в одном из старых одесских дворов и пожить пару дней как настоящий одессит;

утром проехаться на трамвае №5 до Привоза , купить там свежих бычков или тюльку утреннего улова, фруктов, арбуз и устроить себе завтрак по-одесски;

, купить там свежих бычков или тюльку утреннего улова, фруктов, арбуз и устроить себе завтрак по-одесски; пробежать по тропе здоровья от пляжа Ланжерон до Аркадии;

в Аркадии позагорать на одном из пляжей, а вечером там же оторваться по полной в одном из клубов;

посмотреть на одесские крыши с Тещиного моста и убедиться в том, что замки местных влюбленных сменили прописку и находятся неподалеку;

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проехать на канатной дороге от Французского бульвара до пляжа Отрада и полюбоваться буйной зеленью склонов с высоты;

пройтись по Дерибасовской и посчитать ступеньки на Потемкинской лестнице;

увидеть киношную Одессу и побывать в роли героев фильма Ликвидация или Сонька-золотая ручка в Доходном доме Михельсона-Щербакова по ул. Нежинской, 30 или в доме по ул. Польской, 5 (ныне Леха Качинского);

сходить в камбуз-кафе На крючке , а после – побывать на событийной площадке Крыша моря , что на пляже Лонжерон, как альтернатива – просто прогулка по местной набережной;

, а после – побывать на событийной площадке , что на пляже Лонжерон, как альтернатива – просто прогулка по местной набережной; если позволит бюджет, прокатиться под парусом и полюбоваться одесской панорамой с воды, как вариант – искупаться лунной ночью в Черном море.

Ранее Фактов ICTV писали об отдыхе в Лазурном.