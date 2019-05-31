Болгария с каждым годом привлекает все больше туристов своими чистыми пляжами, разнообразием курортов и гостиниц. Факты ICTV расскажут об особенностях летнего отдыха в Болгарии.

Отдых у моря летом пользуется наибольшим спросом среди туристов. Болгария – это прекрасный повод попробовать что-то новое, к тому же это недалеко. Эта небольшая страна, расположенная на Балканском полуострове, омывается только одним морем – Черным. Здесь созданы все условия для отличного пляжного отдыха: чистая береговая линия, ухоженные пляжи, обилие курортов и гостиниц.

Курорты в Болгарии

Самые популярные туристические города в Болгарии: Варна, Золотые пески, Солнечный берег, Албена, Св. Константин и Елена, Обзор, Святой Влас, Бургас и др.

Албена – больше подходит для спокойного отдыха с семьей. Почти каждый отель имеет детский бассейн и игровые зоны. На пляжах широкие территории, вход в море пологий, а вокруг много зеленых насаждений.

Солнечный берег – самый большой курорт Болгарии с хорошо развитой инфраструктурой: есть аквапарки, множество отелей, ресторанов, магазинов, сувенирных лавок. Здесь можно найти развлечения на любой вкус: от дайвинга до походов в казино.

Золотые пески – курорт, расположенный на заповедной территории одноименного парка, богатого на уникальные виды растений. Кроме пляжного отдыха, здесь еще и можно оздоровиться на уникальных минеральных источниках. Инфраструктура развита хорошо, туристам предлагают много вариантов развлечений.

Варна – это город, в котором можно сочетать пляжный отдых с культурной программой. На лето сюда приезжают театральные и бальные коллективы со спектаклями, здесь есть много музеев и достопримечательностей. Пляжи Варны подходят для отдыха с детьми: море здесь тихое, вход в море пологий, у берега мелко. Днем можно заняться морскими видами спорта, а вечером посетить ночные клубы.

Погода в Болгарии летом

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +25°С +16°С +21°С Июль +27°С +18°С +24°С Август +27°С +17°С +25°С

Пляжи Болгарии

Большинство пляжей в Болгарии – песчаные. Их регулярно убирают и очищают от водорослей, поэтому многие из них получили награду Голубой флаг. На всех городских пляжах работают спасатели и действует аренда шезлонгов и зонтов.

Отели Болгарии

Hotel Laguna Park & ​​Aqua Club – All Inclusive

Отель с большим аквапарком расположен в центре города. К вашим услугам просторные номера с кондиционерами и балконами, два бассейны, спа-салон и тренажерный зал.

Курорт: Солнечный берег.

Расстояние до аэропорта: 20,9 км.

Расстояние до пляжа: 260 м.

Ориентировочная цена: 28 165 грн.

(Цена указана за двухместный номер с системой all inclusive на 7 дней в июне).

























Море в Болгарии – курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Grand Hotel Sveti Vlas

В каждом номере есть телевизор, кондиционер и мини-бар. На территории отеля: бассейн, спа, фитнес-центр, сауна и баня. Завтрак сервируют по шведской системе, обед и ужин – в ресторане.

Курорт: Святой Влас.

Расстояние до аэропорта: 24,6 км.

Расстояние до пляжа: 0 м.

Ориентировочная цена: 21 416 грн.

(Цена указана за двухместный номер с питанием на 7 дней в июне).

























Море в Болгарии – курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Maritim Paradise Blue Hotel & Spa

5-звездочный отель с двумя ресторанами на территории, бассейнами, спа-центром, спортивным залом. С детьми проводят время аниматоры, есть специальные игровые комнаты, парикмахерская и банкомат.

Курорт: Албена.

Расстояние до аэропорта: 36 км.

Расстояние до пляжа: 0 м.

Ориентировочная цена: 31 892 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на 7 дней в июне).

























Море в Болгарии – курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Как долететь

Чтобы попасть в Болгарию, украинцам нужно получить шенгенскую визу. Пакет документов – стандартный. Из Украины летают прямые рейсы в столицу Софию, а также рейсы с пересадками в Бургас и Варну. Авиаперелеты осуществляются не только из Киева, но и из Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы и Львова.

Болгария – яркая страна со своей атмосферой. Кроме пляжного отдыха, здесь есть много вариантов проведения досуга. Поэтому не теряйте времени и отправляйтесь за приключениями, ведь впереди лето – время для путешествий и новых ощущений.

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Фото: dreamstime, booking.com