Отдых в Приморске – это коктейль из моря, солнца и незабываемых впечатлений. Где остановиться, как добраться и чем развлечься в Приморске? Обо всем узнавайте в материале Фактов ICTV.

Отдых на море традиционно остается неизменным атрибутом летнего отпуска. Один из самых популярных туристических маршрутов среди украинцев, где можно насладиться этим атрибутом – городок Приморск. Расположился он в 180 км от Запорожской области в Приазовье. Особенность Приморска – его изолированность. Находится он вдали от мегаполисов, промышленных производств, аэропортов и железных дорог.

Температура летом колеблется от + 19°C до + 28°C. Зимой отметка термометра достигает не более + 4°C.

Планируя отпуск в этом году – не забывайте учесть климатические особенности грядущего лета. Как уверяют синоптики, оно будет значительно короче из-за климатических изменений. Жаркая пора продлится с середины июня и кончиться с 15 августа по 1 сентября.

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +25,2°C +19,8°C +22,9°C Июль +28,3°C +22,1°C +25,4°C Август +28,6°C +22,4°C +25,2°C Сентябрь +22,3°C +17,6°C +20,8°C



Как добраться

От Киева в Приморск 636, 5 км.

Через Приморск проходит автомагистраль государственного значения, поэтому добраться в город на собственном авто будет достаточно беспроблемно, как, собственно, и автобусом.

Поезд

Если планируете добираться поездом, то билет стоит приобрести в Бердянск или Мелитополь, ведь в Приморске железнодорожных сообщений нет. Цена из Киева в Бердянск от 264 грн, время в пути – 15 часов.

Если ехать из Киева в Мелитополь стоимость билета стартует от 380 грн. Время в пути – около 12 часов. Добраться в Приморск из этих городов можно автобусом или маршрутным такси. С Бердянска стоимость проезда составит от 40 грн, время – 50 минут в пути. Из Мелитополя проезд будет стоить от 88 грн, время – около 1,5 часа.

Автобус

В Приморск могут ходить автобусы из вашего города. Если таковых нет, то нужно ехать с пересадкой через Бердянск или Мелитополь. Стоимость проезда из Киева в Приморск – без пересадок – стартует от 675 грн. Время в пути – 17 часов.

Развлечения в Приморске

Туристическая инфраструктура Приморска сформировалась на берегу Азовского моря. Если вы планируете ехать в это место за развлечениями, то должны вас разочаровать: их в Приморске очень мало.

Именно поэтому туристическое направления Приморск так популярно для туристов с детьми, которые желают спокойно отдохнуть. Этому способствует и неглубокое море с песчаными пляжами, теплый климат, а также обширные территории с ухоженными ландшафтами.

О других туристических направлениях в Украине и за рубежом читайте в материалах нашего спецпроекта.

Впрочем, любителям шумных вечеринок, развлечений и дискотек до рассвета не стоит отказываться от поездки в Приморск, ведь все атрибуты активного отдыха есть в городе-соседе Бердянске, который расположен в 30 минутах езды от Приморска.

Читайте: Когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе

Именно в Бердянске можно посетить зоопарк, аквапарк Мыс доброй надежды и прогуляться по набережной.

Проживание

Выбрать место проживания на время отдыха в Приморске проблемы не составляет, ведь гостинично-ресторанная сфера в курортном городке имеет достаточно развитую инфраструктуру. Желающие могут приобрести путевку в санаторий, остановиться на базе отдыха или в гостевом домике.

Если вы выбираете туристическое направление для оздоровления, то Приморск лучший вариант в умеренном ценовом сегменте. Большинство пансионатов в городе сосредоточены на санаторно-курортном оздоровлении людей. Эффективному лечению способствуют лиманы и морской воздух, насыщенный полезными микроэлементами и йодом.

Для туристов, стремящихся сэкономить на помещении, удачной альтернативой будут мини-отели и частные усадьбы.

Вашему вниманию несколько вариантов.

Отель Релакс





































Отдых в Приморске: погода, море, отели / 9 фотографий

Каждый номер этого отеля насчитывает телевизор с плоским экраном, собственную ванную комнату, шкаф для одежды и зону отдыха.

Дополнительно: Wi-Fi, кондиционер в каждом номере.

Расстояние до города Бердянск: 40 км.

Стоимость: 7 тыс. грн. Цена проживания указана за 7 ночей в июне на двоих взрослых туристов.

Oasis





























Отдых в Приморске: погода, море, отели / 7 фотографий

В этом гостевом домике все номера снабжена телевизором со спутниковыми каналами, мини-кухней, собственной ванной комнатой, микроволновкой, обеденной зоной, а некоторые – балконом и террасой.

Дополнительно: место и оборудование для барбекю и сад.

Расстояние до города Бердянск: 36 км.

Цена: 5 950 грн. Цена проживания указана за 7 ночей в июне на двоих взрослых туристов.

База отдыха Аркадия Gold

































Отдых в Приморске: погода, море, отели / 8 фотографий

Современная база отдыха предлагает своим гостям номера различной ценовой категории. Каждый номер насчитывает индивидуальную ванную комнату, мебель и телевизор. Имеющие статус повышенного комфорта – кондиционер и холодильник.

Дополнительно: Wi-Fi, открытый бассейн, волейбольная площадка, бадминтон, теннисный стол, бесплатная автомобильная стоянка.

Туристы с детьми могут не беспокоиться за досуг своих детей, ведь на территории базы есть детская площадка.

Расстояние до города Бердянск: 49 км.

Стоимость: 3 500 грн. Цена проживания указана за 7 ночей в июне на двоих взрослых туристов.

Если планируете этим летом посетить солнечную и вкусную Турцию, то необходимую информацию об этом маршруте вы найдете в материале нашего спецпроекта.

Фото: booking.com, hotels24.ua, arkadiagold.com