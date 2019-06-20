Португалия – это страна с уникальными природными условиями, огромным историческим наследием и невероятными пляжами. Какие самые лучшие курорты, отели, пляжи и как долететь – читайте обо всех тонкостях отдыха в Португалии 2019 в нашем материале.

Мягкий климат, интересные экскурсии, сервис на высоком уровне – вот чем с каждым годом привлекает солнечная Португалия. Страна омывается водами Атлантического океана. Отдых летом туристы в основном проводят на юге, ведь здесь находятся самые благоприятные регионы для купания – Лиссабонская Ривьера и Алгарве. Сезон начинается в мае и продолжается до сентября.

Погода в Португалии

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Декабрь +16°С +9°С +19°С Январь +15°С +7°С +16°С Февраль +16°С +8°С +16°С Март +18°С +10°С +18°С Апрель +19°С +10°С +18°С Май +21°С +13°С +20°С Июнь +25°С +16°С +20°С Июль +28°С +18°С +22°С Август +28°С +18°С +22°С Сентябрь +26°С +17°С +20°С Октябрь +22°С +14°С +20°С Ноябрь +19°С +11°С +19°С

Пляжи в Португалии

Длина береговой линии – около 1800 км. Здесь есть пляжи как из гальки, так и из песка и камней, более 300 из них удостоены награды Голубой флаг. Это свидетельствует о высоком уровне безопасности, чистоты и ухоженности. На юге страны преобладают песчаные пляжи, поэтому этот регион самый популярный среди туристов. Большинство пляжей бесплатные, аренда зонтов и лежаков обойдется более €10 в день.

Курорты

Регион Алгарве – популярное место для пляжного отдыха, на западе пляжи скалистые, а на востоке – песчаные. Здесь хорошо развита инфраструктура: много отелей, ресторанов и различных вариантов развлечений.

Туристы отдыхают здесь почти круглый год. Большая часть территории – это разнообразные заповедники, архитектурные памятники, музеи, крепости. Самые популярные курорты провинции: Албуфейра, Портиман, Виламора.

Лиссабонская Ривьера – это целая полоса уютных курортов, находящихся в 30 минутах езды от Лиссабона. Здесь можно сочетать пляжный отдых с посещением местных культурных памятников и активными видами развлечений. Вода летом более прохладная – прогревается только до + 17-20°С.

Самые популярные города:

Ешторил – портовый город-столица казино, считается самым развитым в регионе.

Кайкаш – молодежный курорт с активной ночной жизнью.

Каркавелуш – эпицентр виноделия.

Архипелаг Мадейра – это группа уникальных островов, где значительная часть территории – природоохранная. Такая местность подходит для тех, кто предпочитает спокойный отдых среди природы без шумных вечеринок и клубов. Здесь есть пляжи с галькой, с вулканическим и обычным песком.

Порту – столица портвейна и исторический центр Португалии, часть которого входит в наследие ЮНЕСКО. Пляжи песчаные или с мелкой галькой. Самые известные достопримечательности: Кафедральный собор, ботанический сад и замок Гимарайнш.

Азорские острова – это архипелаг из девяти островов с невероятной природой. Сюда едут для того, чтобы отдохнуть подальше от шума и цивилизации. Популярные развлечения здесь: экотуризм, рыбалка, дайвинг, сноркелинг.

















Отдых в Португалии: курорты, пляжи, отели, как долететь / 4 фотографии

Отели

EPIC SANA Algarve Hotel

Роскошный отель, расположенный в сосновом бору. На территории есть спа, открытый и закрытый бассейн, фитнес-центр, спортивное поле, бесплатная автостоянка. С детьми постоянно проводят время аниматоры в специально отведенных игровых зонах.

Курорт: Албуфейра.

Расстояние до аэропорта: 19,3 км.

Расстояние до океана: 200 м.

Ориентировочная цена: 61 495 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).

























Отдых в Португалии: курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Amazonia Estoril Hotel

4-звездочный отель с небольшим бассейном и садом. Номера здесь оформлены в светлых тонах с деревянным полом, в каждом номере есть телевизор, письменный стол, кондиционер. Здесь подают американские завтраки, а обед и ужин можно отведать в местном ресторане, где предлагают блюда региональной и интернациональной кухни.

Курорт: Ешторил.

Расстояние до аэропорта: 24,5 км.

Расстояние до океана: 500 м.

Ориентировочная цена: 28 756 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).

























Отдых в Португалии: курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Hotel Verde Mar & SPA

К вашим услугам фитнес-цент, открытый и закрытый бассейн, ресторан, бильярд, аренда автомобилей и велосипедов. Завтраки подают по шведской системе, а также организовывают специальные туры для гостей.

Курорт: Рибейра-Гранди, Азорские острова.

Расстояние до аэропорта: 17,2 км.

Расстояние до океана: 200 м.

Ориентировочная цена: 39 992 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).

























Отдых в Португалии: курорты, пляжи, отели, как долететь / 6 фотографий

Как долететь

Португалия входит в число стран Евросоюза, поэтому украинцам не нужно открывать визу. Прямые авиаперелеты осуществляются только из Киева в Лиссабон и Порту, из других украинских городов можно долететь с пересадками.

Поэтому не теряйте времени и составляйте свое лето с ярких моментов путешествий. Отличного отдыха!

А еще больше полезной информации об отпуске на море вы можете найти в материалах нашего спецпроекта.

Фото: pexels.com, pixabay.com, dreamstime.com, booking.com