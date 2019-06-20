Португалия – это страна с уникальными природными условиями, огромным историческим наследием и невероятными пляжами. Какие самые лучшие курорты, отели, пляжи и как долететь – читайте обо всех тонкостях отдыха в Португалии 2019 в нашем материале.
Мягкий климат, интересные экскурсии, сервис на высоком уровне – вот чем с каждым годом привлекает солнечная Португалия. Страна омывается водами Атлантического океана. Отдых летом туристы в основном проводят на юге, ведь здесь находятся самые благоприятные регионы для купания – Лиссабонская Ривьера и Алгарве. Сезон начинается в мае и продолжается до сентября.
Погода в Португалии
|Месяц
|Температура воздуха (днем)
|Температура воздуха (ночью)
|Температура воды
|Декабрь
|+16°С
|+9°С
|+19°С
|Январь
|+15°С
|+7°С
|+16°С
|Февраль
|+16°С
|+8°С
|+16°С
|Март
|+18°С
|+10°С
|+18°С
|Апрель
|+19°С
|+10°С
|+18°С
|Май
|+21°С
|+13°С
|+20°С
|Июнь
|+25°С
|+16°С
|+20°С
|Июль
|+28°С
|+18°С
|+22°С
|Август
|+28°С
|+18°С
|+22°С
|Сентябрь
|+26°С
|+17°С
|+20°С
|Октябрь
|+22°С
|+14°С
|+20°С
|Ноябрь
|+19°С
|+11°С
|+19°С
Пляжи в Португалии
Длина береговой линии – около 1800 км. Здесь есть пляжи как из гальки, так и из песка и камней, более 300 из них удостоены награды Голубой флаг. Это свидетельствует о высоком уровне безопасности, чистоты и ухоженности. На юге страны преобладают песчаные пляжи, поэтому этот регион самый популярный среди туристов. Большинство пляжей бесплатные, аренда зонтов и лежаков обойдется более €10 в день.
Курорты
Регион Алгарве – популярное место для пляжного отдыха, на западе пляжи скалистые, а на востоке – песчаные. Здесь хорошо развита инфраструктура: много отелей, ресторанов и различных вариантов развлечений.
Туристы отдыхают здесь почти круглый год. Большая часть территории – это разнообразные заповедники, архитектурные памятники, музеи, крепости. Самые популярные курорты провинции: Албуфейра, Портиман, Виламора.
Лиссабонская Ривьера – это целая полоса уютных курортов, находящихся в 30 минутах езды от Лиссабона. Здесь можно сочетать пляжный отдых с посещением местных культурных памятников и активными видами развлечений. Вода летом более прохладная – прогревается только до + 17-20°С.
Самые популярные города:
- Ешторил – портовый город-столица казино, считается самым развитым в регионе.
- Кайкаш – молодежный курорт с активной ночной жизнью.
- Каркавелуш – эпицентр виноделия.
Архипелаг Мадейра – это группа уникальных островов, где значительная часть территории – природоохранная. Такая местность подходит для тех, кто предпочитает спокойный отдых среди природы без шумных вечеринок и клубов. Здесь есть пляжи с галькой, с вулканическим и обычным песком.
Порту – столица портвейна и исторический центр Португалии, часть которого входит в наследие ЮНЕСКО. Пляжи песчаные или с мелкой галькой. Самые известные достопримечательности: Кафедральный собор, ботанический сад и замок Гимарайнш.
Азорские острова – это архипелаг из девяти островов с невероятной природой. Сюда едут для того, чтобы отдохнуть подальше от шума и цивилизации. Популярные развлечения здесь: экотуризм, рыбалка, дайвинг, сноркелинг.
Отели
EPIC SANA Algarve Hotel
Роскошный отель, расположенный в сосновом бору. На территории есть спа, открытый и закрытый бассейн, фитнес-центр, спортивное поле, бесплатная автостоянка. С детьми постоянно проводят время аниматоры в специально отведенных игровых зонах.
Курорт: Албуфейра.
Расстояние до аэропорта: 19,3 км.
Расстояние до океана: 200 м.
Ориентировочная цена: 61 495 грн.
(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).
Amazonia Estoril Hotel
4-звездочный отель с небольшим бассейном и садом. Номера здесь оформлены в светлых тонах с деревянным полом, в каждом номере есть телевизор, письменный стол, кондиционер. Здесь подают американские завтраки, а обед и ужин можно отведать в местном ресторане, где предлагают блюда региональной и интернациональной кухни.
Курорт: Ешторил.
Расстояние до аэропорта: 24,5 км.
Расстояние до океана: 500 м.
Ориентировочная цена: 28 756 грн.
(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).
Hotel Verde Mar & SPA
К вашим услугам фитнес-цент, открытый и закрытый бассейн, ресторан, бильярд, аренда автомобилей и велосипедов. Завтраки подают по шведской системе, а также организовывают специальные туры для гостей.
Курорт: Рибейра-Гранди, Азорские острова.
Расстояние до аэропорта: 17,2 км.
Расстояние до океана: 200 м.
Ориентировочная цена: 39 992 грн.
(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь дней в июле).
Как долететь
Португалия входит в число стран Евросоюза, поэтому украинцам не нужно открывать визу. Прямые авиаперелеты осуществляются только из Киева в Лиссабон и Порту, из других украинских городов можно долететь с пересадками.
Поэтому не теряйте времени и составляйте свое лето с ярких моментов путешествий. Отличного отдыха!
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Фото: pexels.com, pixabay.com, dreamstime.com, booking.com