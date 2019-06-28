Ласковое Адриатическое море, исторические места и невероятная природа Хорватии ежегодно привлекают туристов. Факты ICTV расскажут об особенностях отдыха в Хорватии 2019: лучшие курорты, перелет, пляжи и цены на отели.

Хорватия ежегодно не оставляет туристов равнодушными. Отдых летом у ласкового Адриатического моря, атмосферные города, исторические места, минеральные источники, архитектура средневековья на фоне современных гостиниц и ресторанов – все это ждет вас здесь. Страна насчитывает более тысячи островов, поэтому найти локацию для отдыха не будет проблемой.

Пляжи

Здесь более 130 пляжей как из гальки, так и из песка, все они разнообразные: с элементами дикой природы, скалистой местностью, камнями и др. Хорваты беспокоятся о чистоте моря, поэтому многие пляжи здесь удостоены награды Голубой флаг. Большинство из них бесплатные.

Погода

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Май +20°С +11°С +18°С Июнь +23°С +14°С +21°С Июль +27°С +17°С +22°С Август +27°С +17°С +24°С Сентябрь +23°С +13°С +22°С

Курорты Хорватии

Самые популярные города для туристов – Дубровник, Макарска, Сплит, Шибеник, Пореч, курорты полуострова Истрия и Брач и др.

Дубровник расположен в регионе Южная Далмация. Историческая часть города входит в наследие ЮНЕСКО, поэтому это идеальное место для любителей экскурсий и древней архитектуры. Дубровник можно распознать за атмосферными зданиями, покрытыми терракотовыми крышами. Большинство пляжей здесь галечные со скалистой местностью.

Пореч – город на территории полуострова Истрия. В период пляжного сезона здесь много туристов. Большинство пляжей – в виде бетонных платформ, реже – с галькой. Пореч – идеальная локация для тех, кто неравнодушен к спорту: здесь есть велодорожки, теннисные корты, спортивные площадки, поля для мини-гольфа.

Остров Брач славится своими пляжами, здесь они как песчаные, так и с галькой. На территории растут оливковые плантации, виноградные сады, есть кафе, бары и даже свой аэропорт. Здесь более спокойно по сравнению с другими курортами, многие отели расположены близко к воде.

Сплит – город с множеством развлечений и исторических мест. Пляжи здесь в основном из гальки в виде бетонных платформ со скалистыми зонами, вход в море – пологий. В городе много достопримечательностей, магазинов, ресторанов, кафе. Здесь можно заняться дайвингом, виндсерфингом и другими видами активных развлечений.

Кроме этого, в Хорватии есть много бальнеологических курортов с лечебными грязями, минеральными водами и термальными источниками. Вот некоторые из них: Опатия, Иваныч-град, Вараждинске-Топлице, Тухельске-Топлице.

Отели Хорватии

Sun Gardens Dubrovnik

Отель расположен на берегу моря, среди самых популярных удобств: спа, спортивный зал, три бассейна, теннисный корт, футбольное поле, альпинистская стена, ресторан и собственная пляжная зона. За дополнительную плату можно заказать трансферные услуги до или от аэропорта.

Курорт: Дубровник.

Расстояние до аэропорта: 35 км.

Расстояние до пляжа: 0 м.

Ориентировочная цена: 57 319 грн.

(Цена указана за двухместный номер с завтраками на семь ночей в июле).

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Море в Хорватии: курорты, пляжи, отели и как долететь / 6 фотографий

Hotel Molindrio Plava Laguna

Номера оснащены кондиционерами, телевизорами, мини-барами и сейфами. К услугам гостей два больших бассейна, оздоровительный центр, парикмахерская, площадки для занятий спортом. Для детей здесь есть отдельный бассейн, игровые зоны и развлекательные программы с аниматорами.

Курорт: Пореч.

Расстояние до аэропорта: 42,5 км.

Расстояние до пляжа: 450 м.

Ориентировочная цена: 38 560 грн.

(Стоимость указана за двухместный номер с завтраками и ужинами на семь ночей в июле).

























Море в Хорватии: курорты, пляжи, отели и как долететь / 6 фотографий

Hotel Sol Umag for Plava Laguna

В течение дня для гостей организовывают различные активные программы. Рядом с отелем функционирует сервис по прокату велосипедов. Бассейн есть как на территории, так и в помещении, а кроме него, еще сауна и спа. За автостоянку придется платить.

Курорт: Умаг.

Расстояние до аэропорта: 42,3 км.

Расстояние до пляжа: 500 м.

Ориентировочная цена: 35 237 грн.

(Стоимость указана за двухместный номер с завтраками на семь ночей в июле).

























Море в Хорватии: курорты, пляжи, отели и как долететь / 6 фотографий

Как долететь

Из Украины в Хорватию можно добраться только рейсами с пересадками в Варшаве, Амстердаме, Париже и др. Прямых рейсов пока нет. Большинство авиаперелетов осуществляются в столицу – Загреб. Можно лететь не только из Киева, но и из Львова, Харькова, Одессы и др.

Фото: dreamstime.com, booking.com