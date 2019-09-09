Как сэкономить деньги для отпуска – важный вопрос для тех людей, которые не умеют экономить и правильно рассчитывать семейный бюджет.

Деньги на отдых можно собрать путем экономии, но откладывать деньги на отпуск очень сложно из-за отсутствия дисциплины или форс-мажорных растрат.

Факты ICTV знают несколько действенных приемов, которые помогут накопить деньги для отпуска.

Ходьба пешком экономит деньги

Если место работы находится на расстоянии не более 5 км от дома, то можно совсем отказаться от транспорта.

Если вы используете автомобиль, то подумайте, не стоит ли перейти на общественный транспорт. Если у вас живет кто-то из ваших коллег, то попросите, чтобы вас подвозили.

Если не считать деньги – то их не насобирать

Если нет времени возиться с расчетами, установите мобильное приложение для домашней бухгалтерии. Разработчики создают их на любой вкус, вот лишь несколько названий:

Дзен-мани;

CoinKeeper;

Дребеденьги;

HomeMoney;

Toshl.

Бесплатные развлечения – это весело

Если вам захотелось весело провести досуг, то подумайте о бесплатных развлечениях. Например, в соцсетях можно узнать, какие в вашем городе происходят бесплатные показы фильмов, театральные представления, концерты или художественные выставки.

Заведите электронную копилку

Многие банки предлагают сервис Копилка, который не даст вам засунуть руки туда, где лежат деньги. Он работает так: его подключают на карту, откуда средства автоматически списываются на накопительный счет.

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Продайте “хлам”

Скорее всего, у вас есть что-то, что постоянно вам мешает или, чем вы не пользуетесь. Это может быть старый мобильный телефон, платье, кресло и тому подобное. Доски объявлений вам в помощь.

Найдите подработку

Подумайте, какие ваши таланты вы можете обменять на деньги. Можно зарегистрироваться на бирже фрилансеров и написать текст или фрагмент кода, нарисовать логотип.

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Можно одолжить или взять кредит

Если копить деньги у вас совсем не получается, возьмите их в долг у кого-нибудь из близких. После отпуска, когда их придется отдавать, вам будет легче научиться экономить.

Или можно оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, тем более, что это не займет много времени.

Через несколько недель начнется лето, сезон круизов и жарких стран. Когда выгоднее брать отпуск, имеют ли право начальники отказывать в отдыхе или насильно “выгонять” в отпуск – в материале Фактов ICTV.