SkyUp открыла новые рейсы в Грецию – направления и цены билетов

Популярная украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала продажу билетов в Грецию.
Из крупнейших городов Украины можно будет улететь на остров Крит, Корфу и Закинф.
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Стоимость авиабилетов будет начинаться от 3 210 грн в одну сторону с багажом.
Ираклион
Киев
- с 25.04: суббота, воскресенье;
- с 26.05: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье;
- от 3 286 грн в одну сторону с багажом.
Львов
- с 02.05: среда, суббота;
- от 3 259 грн в одну сторону с багажом.
Запорожье
- с 03.05: воскресенье;
- с 28.05: воскресенье, четверг;
- от 3 210 грн в одну сторону с багажом.
Одесса
- с 19.05: вторник;
- от 3 402 грн в одну сторону с багажом.
Харьков
- с 02.05: суббота;
- с 27.05: среда, суббота;
- от 3 713 грн в одну сторону с багажом.
Корфу
Киев
- с 30.05: суббота;
- от 3 409 грн в одну сторону с багажом.
Закинф
Киев
- с 31.05: воскресенье;
- от 3 409 грн в одну сторону с багажом.
Отметим, авиакомпания основана в 2016 году и начала полеты с мая 2018 года.
Цены актуальны на момент публикации.
Ранее Факты ICTV писали, что SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов.
Источник: SkyUp Airlines