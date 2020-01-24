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Факты / Lifestyle / Путешествия

SkyUp открыла новые рейсы в Грецию – направления и цены билетов

Популярная украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала продажу билетов в Грецию.

Из крупнейших городов Украины можно будет улететь на остров Крит, Корфу и Закинф.

Читайте: SkyUp будет летать в Париж и Ниццу: цена и график

Стоимость авиабилетов будет начинаться от 3 210 грн в одну сторону с багажом.

Ираклион

Киев

  • с 25.04: суббота, воскресенье;
  • с 26.05: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье;
  • от 3 286 грн в одну сторону с багажом.

Львов

  • с 02.05: среда, суббота;
  • от 3 259 грн в одну сторону с багажом.

Запорожье

  • с 03.05: воскресенье;
  • с 28.05: воскресенье, четверг;
  • от 3 210 грн в одну сторону с багажом.

Одесса

  • с 19.05: вторник;
  • от 3 402 грн в одну сторону с багажом.

Харьков

  • с 02.05: суббота;
  • с 27.05: среда, суббота;
  • от 3 713 грн в одну сторону с багажом.

Корфу

Киев

  • с 30.05: суббота;
  • от 3 409 грн в одну сторону с багажом.

Закинф

Киев

  • с 31.05: воскресенье;
  • от 3 409 грн в одну сторону с багажом.

Отметим, авиакомпания основана в 2016 году и начала полеты с мая 2018 года.

Цены актуальны на момент публикации.

Ранее Факты ICTV писали, что SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов.

Источник: SkyUp Airlines

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