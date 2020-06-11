BlaBlaCar вернул автобусы и объявил о новых мерах безопасности

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar добавил функцию “только один человек на заднем сидении”.

Теперь при бронировании поездки можно выбрать водителя, который будет ехать только с одним пассажиром ради соблюдения социальной дистанции.

Также BlaBlaCar при публикации или бронирования поездки будет напоминать всем пользователям об ограничительных мерах во время путешествий.

Кроме того, сервис открыл бронирование автобусных поездок.

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Новые правила безопасности в поездах

Новые меры безопасности в связи с коронавирусом заработали и во время поездок на поездах.

В вагоны теперь не пустят людей без защитных масок. Рекомендуется иметь медицинские перчатки и пройти температурный контроль.

Регулярная дезинфекция будет касаться не только проводников, но и пассажиров. Последних просят обрабатывать антисептиком руки и не оставлять купе без необходимости.

Продажа напитков и кондитерских изделий в вагонах пока также под запретом.