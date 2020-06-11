Власти Египта решили 1 июля восстановить международное авиасообщение и позволить въезжать иностранным туристам.

В рамках восстановления въездного туризма курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены “чистой от Covid-19” зоной.

Что изменится для туристов на границе

В аэропорту, из которого будет вылетать турист, он должен будет заполнить документ, в котором подтверждается, что:

он не был инфицирован коронавирусом;

не контактировал с больным коронавирусом;

за 14 дней до вылета не испытывал никаких симптомов вируса.

Туристам из стран, в которых была зафиксирована эпидемия коронавируса, нужно предоставить справку об отрицательном результате теста, который был сделан не более чем за 48 часов до вылета.

Лицам без справки тест сделают в аэропорту, но до получения результата (примерно через 4 часа) покидать здание будет запрещено.

Что будет, если турист инфицируется коронавирусом в Египте

Лечение туристов от коронавируса, если они инфицируются на территории страны, будет происходить за средства государственного фонда борьбы с Covid-19.

Власти Египта уверяют, что больным предоставят бесплатно все лекарства и необходимое лечение.

В то же время туристам рекомендуется воздержаться от приема пищи или напитков за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности.

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Отели Египта без шведского стола

Гостиницы египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх открыли еще 15 мая, но сначала только для граждан Египта.

Отелям запретили проводить массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Также закрыты джакузи, спа-центры, сауны и бани.

В ресторанах для соблюдения социальной дистанции не накрывают шведский стол, запрещены кальяны.