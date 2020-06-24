После ослабления карантина украинцы могут путешествовать за границу на собственных автомобилях, однако должны иметь с собой все необходимые документы.
Министерство внутренних дел Украины запустило сервис, который поможет собрать необходимые договора и свидетельства для путешествия в разные страны мира.
Какие документы необходимы для выезда за границу на авто
Для того, чтобы найти список документов, заходим на страницу Главного сервисного центра МВД.
Выбираем страну, в которой планируется путешествие, и отмечаем пункт о собственности авто.
Например, проверим, какие документы нужны для поездки в Австралию на собственном авто.
- Национальное водительское удостоверение;
- Международное водительское удостоверение;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Опознавательный знак Украины на транспортном средстве;
- Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- Номерной знак на ТС.
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Другие документы нужны, например, для путешествия в Кувейт, где признают национальное водительское удостоверение.
- Национальное водительское удостоверение;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Опознавательный знак Украины на транспортном средстве;
- Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- Номерной знак на ТС.
В МВД напоминают, что водительское удостоверение должно соответствовать действующим международным требованиям, иначе его нужно заменить в сервисном центре МВД.
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В какие страны можно путешествовать
Найти страны, границы которых открыты для украинцев, можно при помощи интерактивной карты, которую запустило Министерство иностранных дел.
На карте обновляется информация о том, в какие страны проезд разрешен всем, в какие только с видом на жительство, а в какие сейчас запрещен.