После ослабления карантина украинцы могут путешествовать за границу на собственных автомобилях, однако должны иметь с собой все необходимые документы.

Министерство внутренних дел Украины запустило сервис, который поможет собрать необходимые договора и свидетельства для путешествия в разные страны мира.

Какие документы необходимы для выезда за границу на авто

Для того, чтобы найти список документов, заходим на страницу Главного сервисного центра МВД.

Выбираем страну, в которой планируется путешествие, и отмечаем пункт о собственности авто.

Например, проверим, какие документы нужны для поездки в Австралию на собственном авто.

Национальное водительское удостоверение;

Международное водительское удостоверение;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

Номерной знак на ТС.

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Другие документы нужны, например, для путешествия в Кувейт, где признают национальное водительское удостоверение.

Национальное водительское удостоверение;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

Номерной знак на ТС.

В МВД напоминают, что водительское удостоверение должно соответствовать действующим международным требованиям, иначе его нужно заменить в сервисном центре МВД.

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В какие страны можно путешествовать

Найти страны, границы которых открыты для украинцев, можно при помощи интерактивной карты, которую запустило Министерство иностранных дел.

На карте обновляется информация о том, в какие страны проезд разрешен всем, в какие только с видом на жительство, а в какие сейчас запрещен.