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Открытие границ для украинцев: список стран, куда можно полететь без ограничений

Открыть границы для украинцев готовы США, Ирландия, Сербия и Албания. Они будут пускать граждан Украины без ограничений.

Об этом 25 июня сообщило Государственное агентство развития туризма Украины.

Кроме того, украинцы смогут посетить Великобританию и Беларусь, но надо будет 14 дней побыть на карантине.

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Черногория готова принимать украинских туристов с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, которое было сделано в течение последних двух суток, а в Тунисе надо будет сделать тест в аэропорту.

Европейские страны ослабили карантин и позволили иностранцам пересекать свои границы.

Но пока смягчения мер касается только туризма внутри ЕС.

Украинцам пока не позволяют въезжать в страны Европы. Хотя ЕС готов пересматривать списки стран, гражданам которых разрешено пересечение границ, в зависимости от улучшения эпидситуации в том или ином государстве.

Источник: ГАРТ

Фото: Dreamstime

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