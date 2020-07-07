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МАУ запускает чартеры в Турцию и Египет

Авиакомпания МАУ в связи с открытием границ Турции и Египта для украинцев анонсировала чартерную программу полетов летнего сезона 2020 года в эти страны.

По заказу туроператора Coral Travel МАУ будет летать в Турцию и Египет из разных украинских городов.

Чартеры МАУ в Турцию и Египет:

  • Киев — Анталия;
  • Харьков — Анталия;
  • Львов — Анталия;
  • Одесса — Анталия;
  • Запорожье — Анталия;
  • Киев — Бодрум;
  • Харьков — Бодрум;
  • Львов — Бодрум;
  • Киев — Даламан;
  • Киев — Хургада;
  • Харьков — Хургада;
  • Львов — Хургада;
  • Запорожье — Хургада;
  • Киев — Шарм-эль-Шейх;
  • Львов — Шарм-эль-Шейх.

В МАУ напомнили, что во время пересечения границы Турции и Египта для украинских граждан не установлено никаких эпидемиологических ограничений.

Во время путешествия в Турцию следует помнить, что предметы ручной клади не должны превышать вес 5 кг и размеры 40 х 30 х 10 см.

Читайте: Что такое чартерный рейс

Расширение направлений МАУ

Президент МАУ Евгений Дыхне рассказал Фактам ICTV, что туроператоры получили от Черногории и Хорватии сигналы о том, что эти страны готовы пускать украинских туристов.

Сейчас компания уточняет условия медицинского режима, чтобы соответствовать ему.

Фото: Dreamstime

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