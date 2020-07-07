МАУ запускает чартеры в Турцию и Египет

Авиакомпания МАУ в связи с открытием границ Турции и Египта для украинцев анонсировала чартерную программу полетов летнего сезона 2020 года в эти страны.

По заказу туроператора Coral Travel МАУ будет летать в Турцию и Египет из разных украинских городов.

Чартеры МАУ в Турцию и Египет:

Киев — Анталия;

Харьков — Анталия;

Львов — Анталия;

Одесса — Анталия;

Запорожье — Анталия;

Киев — Бодрум;

Харьков — Бодрум;

Львов — Бодрум;

Киев — Даламан;

Киев — Хургада;

Харьков — Хургада;

Львов — Хургада;

Запорожье — Хургада;

Киев — Шарм-эль-Шейх;

Львов — Шарм-эль-Шейх.

В МАУ напомнили, что во время пересечения границы Турции и Египта для украинских граждан не установлено никаких эпидемиологических ограничений.

Во время путешествия в Турцию следует помнить, что предметы ручной клади не должны превышать вес 5 кг и размеры 40 х 30 х 10 см.

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Расширение направлений МАУ

Президент МАУ Евгений Дыхне рассказал Фактам ICTV, что туроператоры получили от Черногории и Хорватии сигналы о том, что эти страны готовы пускать украинских туристов.

Сейчас компания уточняет условия медицинского режима, чтобы соответствовать ему.