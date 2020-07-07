МАУ запускает чартеры в Турцию и Египет

Авиакомпания МАУ в связи с открытием границ Турции и Египта для украинцев анонсировала чартерную программу полетов летнего сезона 2020 года в эти страны.
По заказу туроператора Coral Travel МАУ будет летать в Турцию и Египет из разных украинских городов.
Чартеры МАУ в Турцию и Египет:
- Киев — Анталия;
- Харьков — Анталия;
- Львов — Анталия;
- Одесса — Анталия;
- Запорожье — Анталия;
- Киев — Бодрум;
- Харьков — Бодрум;
- Львов — Бодрум;
- Киев — Даламан;
- Киев — Хургада;
- Харьков — Хургада;
- Львов — Хургада;
- Запорожье — Хургада;
- Киев — Шарм-эль-Шейх;
- Львов — Шарм-эль-Шейх.
В МАУ напомнили, что во время пересечения границы Турции и Египта для украинских граждан не установлено никаких эпидемиологических ограничений.
Во время путешествия в Турцию следует помнить, что предметы ручной клади не должны превышать вес 5 кг и размеры 40 х 30 х 10 см.
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Расширение направлений МАУ
Президент МАУ Евгений Дыхне рассказал Фактам ICTV, что туроператоры получили от Черногории и Хорватии сигналы о том, что эти страны готовы пускать украинских туристов.
Сейчас компания уточняет условия медицинского режима, чтобы соответствовать ему.