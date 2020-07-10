Самые грязные пляжи Украины — список по областям

Купальный сезон 2020 года придет на на все речные пляжи в Украине.
После проверки качества воды на 178 пляжах Центр общественного здоровья не рекомендовал купаться на части из них.
Пробы речной воды по микробиологическим и химическим показателям показали, что вода не соответствует нормам на ряде пляжей Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей и Киева.
С полным перечнем пляжей и качеством воды на них можно ознакомиться по ссылке.
Список пляжей, где лучше не купаться
Донецкая область
- Городской пляж в районе гостиницы Турист, Мариуполь;
- Общественный пляж, г. Ялта.
Запорожская область
- Пляж Центральный — левая сторона, Запорожье;
- Городской пляж Солнечный, Энергодар;
- Пляж Правый берег, Запорожье;
- Городской пляж, Энергодар.
Николаевская область
Городской пляж Чайка, Николаев;
Пляж Прибой, Николаев;
Пляж Стрелка, Николаев;
Пляж в городе Первомайск;
Пляж Прибой, Николаев.
Одесская область
- Пляж Аркадия, Одесса;
- Пляж Дельфин, Одесса;
- 13 и 16 станции Большого Фонтана;
- Городской пляж, Одесса.
Херсонская область
- Городской пляж, Новая Каховка.
Киев
- Пляж Пуща-Водица;
- Пляж Вербный;
- Пуща-Водица, 5-7 линия на реке Горенка.
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Кишечная палочка на пляжах Киева и Одессы
С 9 июля на три-четыре дня не рекомендуется купаться на всех пляжах Киева, потому что в воде превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки из-за дождей, которые шли в городе в последние дни.
В коммунальном предприятии Плесо отметили, что это нельзя считать загрязнением воды, поэтому через некоторое время ограничения снимут.
Временно не рекомендуют купаться и на пляжах Одессы. Все потому, что качество воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям.
Источник: Центр общественного здоровья