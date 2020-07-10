Самые грязные пляжи Украины — список по областям

Купальный сезон 2020 года придет на на все речные пляжи в Украине.

После проверки качества воды на 178 пляжах Центр общественного здоровья не рекомендовал купаться на части из них.

Пробы речной воды по микробиологическим и химическим показателям показали, что вода не соответствует нормам на ряде пляжей Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей и Киева.

С полным перечнем пляжей и качеством воды на них можно ознакомиться по ссылке.

Список пляжей, где лучше не купаться

Донецкая область

Городской пляж в районе гостиницы Турист, Мариуполь;

Общественный пляж, г. Ялта.

Запорожская область

Пляж Центральный — левая сторона, Запорожье;

Городской пляж Солнечный, Энергодар;

Пляж Правый берег, Запорожье;

Городской пляж, Энергодар.

Николаевская область

Городской пляж Чайка, Николаев;

Пляж Прибой, Николаев;

Пляж Стрелка, Николаев;

Пляж в городе Первомайск;

Пляж Прибой, Николаев.

Одесская область

Пляж Аркадия, Одесса;

Пляж Дельфин, Одесса;

13 и 16 станции Большого Фонтана;

Городской пляж, Одесса.

Херсонская область

Городской пляж, Новая Каховка.

Киев

Пляж Пуща-Водица;

Пляж Вербный;

Пуща-Водица, 5-7 линия на реке Горенка.

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Кишечная палочка на пляжах Киева и Одессы

С 9 июля на три-четыре дня не рекомендуется купаться на всех пляжах Киева, потому что в воде превышен индекс лактопозитивной кишечной палочки из-за дождей, которые шли в городе в последние дни.

В коммунальном предприятии Плесо отметили, что это нельзя считать загрязнением воды, поэтому через некоторое время ограничения снимут.

Временно не рекомендуют купаться и на пляжах Одессы. Все потому, что качество воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям.

Источник: Центр общественного здоровья