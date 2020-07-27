Booking вернет деньги за отмененную бронь из-за пандемии

Популярный сервис для бронирования жилья во время путешествий Booking вернет часть потраченных средств за отмененное бронирование из-за пандемии Covid-19.

— Мы запускаем инициативу, которая имеет целью вернуть наших клиентов и предоставить возможность снова забронировать локацию, проживание в которой было отменено в связи с пандемией коронавирус, — говорится в сообщении.

Компания обязуется возвращать клиентам не более €100.

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Пока новой услугой смогут воспользоваться граждане стран, где было ослаблено ограничение на зарубежные поездки.

Среди требований — обязательная подписка на рекламную рассылку от Booking.

Специальный одноразовый промокод поступит на электронную почту, которая была указана при бронировании жилья.

Кроме внеочередного права на повторное бронирование, которое нужно будет осуществить до 31 декабря 2020 года включительно, туристы также смогут получить компенсацию средств в размере 15% от общей стоимости.

Новые правила въезда в Черногорию

22 июля правительство Черногории повторно утвердило запрет на въезд в страну на автомобилях для граждан Украины.

Таким образом, украинцы смогут пересекать границу Черногории только авиационным транспортом.

Однако запрет не действует на тех граждан Украины, которые в течение последних 15 дней находились в странах, входящих в зеленую или желтую зону распространения Covid-19.

По состоянию на вечер 27 июля Украина и дальше остается в “красном” списке.