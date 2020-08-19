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Кабмин сократил сроки оформления е-визы и снизил ее стоимость

Правительство Украины приняло новые правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, согласно которым оформление электронных виз (е-виза) будет происходить в сокращенные сроки.

Также снижена стоимость е-визы до $20-30 и дифференцирована ставка консульского сбора за ее оформление.

Кроме того, добавлена опция двухразового въезда. Такая е-виза будет стоить $30, а разовая — $20. Ранее разовая е-виза стоила $85.

Теперь в обычном режиме е-визу оформят за три дня, а в срочном – за один.

При срочном оформлении нужно будет заплатить по двойному тарифу.

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Гражданам Индии, ЮАР и Филиппин начали выдавать е-визы

С 14 августа Украина начала оформлять электронные визы гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин, чтобы люди могли посещать нашу страну с туристической, деловой или частной целью.

Для оформления е-визы необходимо зарегистрироваться на платформе МИД, заполнить анкету и оплатить консульский сбор.

Фото: МЗС Украины

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