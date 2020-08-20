Египет потребует тест на Covid-19 от всех туристов с 1 сентября

Начиная с 1 сентября, Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на пресс-конференции в среду.

Власти Египта объяснили, что решение об обязательном прохождении теста для всех туристов было принято из-за “увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах”.

— Мы стремимся обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование, — сказал он.

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Как путешествуют в Египет сейчас

Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, но восстановил регулярные международные рейсы с 1 июля.

Сейчас иностранным туристам разрешен въезд без справок об отсутствии коронавируса только в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алям и Мерса-Матрух.

По возвращении в Украину граждане должны пробыть две недели на самоизоляции.