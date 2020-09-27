День Туризма: куда поехать в Украине

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Факты ICTV сделали подборку удивительных, уникальных и малолюдных локаций Украины.

Лысая гора в Киеве

Столица Украины может похвастаться сотнями ярких и незабываемых локаций. Это и Древняя София Киевская, которая стоит здесь с XI века, и десятки смотровых площадок, и грандиозные мосты через Днепр, и огромный Ботанический сад имени Гришка, и центр современного искусства PinchukArtCentre, и Кураж на ВДНХ.

Но есть в Киеве место настоящей силы – Лысая Гора. Говорят, здесь собирались ведьмы и устраивали свои шабаши. Сегодня на Лысой горе можно посмотреть Форт позапрошлого века, языческое капище, русло реки Лебедь, ландшафтный заповедник и урбанистические панорамы Киева. Атмосфера здесь просто завораживающая.

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Куяльницкий лиман в Одессе

Куяльницкий лиман расположен в одном из дальних уголков южной Одессы. Когда-то здесь было устье реки. Со временем оно превратилось в залив Черного моря, а затем отложения речного и морского песка сформировали пересыпь, и залив превратился в лиман.

Куяльник сегодня – это старейший бальнеогрязевый курорт Украины. А еще он привлекает туристов своей красотой. Ежегодно из-за повышения концентрации водоросли Dunaliella salina и присутствия в воде галобактерий водоем окрашивается в розово-красный цвет.

Крестовоздвиженская церковь в Каменце-Подольском

Туристы приезжают в Каменец-Подольский чтобы увидеть крепость, и не все решаются спуститься в глубокий Смотричский каньон, где прямо посреди дикой природы раскинулась действующая деревянная Крестовоздвиженская церковь.

Залещики

Небольшой городок Тернопольской области называют Украинской Ривьерой. Это уникальное место находится посреди Днестровского каньона, самого большого в Украине. С обзорной площадки села Крещатик открывается уникальный вид на город, который со всех сторон омывается быстрыми водами Днестра.

Трикратский лес

В Вознесенском районе Николаевской области, неподалеку от села Трикраты вырос огромный лес площадью 247 га. Сложно поверить, что раньше на этом месте была пустыня, пока граф Виктор Скаржинский, который родился и жил в этих краях, однажды не решил изменить климат. Граф собственными руками высадил деревья, в основном величественные дубы, которые растут здесь до сих пор.

А поблизости Трикратского леса находится еще одна умопомрачительная достопримечательность – Актовский каньон. Говорят, он напоминает испанскую гору Монсеррат.

Гора Баба Род во Львове

Гора Баба Род – это древнее место силы. Она расположена между улицами Старознесенской, Полевой и железнодорожными путями. В древности тут были славянские поселения, которые проводили языческие обряды в VI–XI веках, а также капища Рода и Рожаницы.

Сегодня на Горе Баба Род установлен флаг Украины в честь независимости. И еще здесь можно полюбоваться пейзажами современного Львова.

Со Львова можно всего за несколько часов доехать в Карпаты. Осенью горы радуют красивыми пейзажами и огромным выбором развлечений. Куда поехать в Карпатах и какие локации посетить – читайте в материале Фактов ICTV.