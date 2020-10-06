Румыния обязала украинских туристов проходить 14-дневный карантин

С 7 октября граждане Украины, которые прибудут в Румынию, должны пройти 14-дневный карантин.

В список стран с высоким эпидемиологическим риском внес Украину Национальный институт общественного здоров’я Румынии.

При этом украинцы, посещающие Румынию на менее, чем три дня (72 часа), могут избежать карантина, если предъявят отрицательный тест на коронавирус, выполненный максимум за 48 часов до въезда на территорию страны.

Кроме того, досрочно покинуть карантин на 10-й день разрешат тем гражданам Украины, которые сделают тест на коронавирус на 8-й день самоизоляции, и его результат окажется отрицательным.

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Режим чрезвычайной ситуации в Румынии

До 15 октября 2020 года в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, который запрещает въезд на территорию страны для иностранных граждан, в том числе и граждан Украины.

Такие данные представлены на сайте Министерства иностранных дел Украины.

При этом есть ряд исключений из данного запрета относительно определенных категорий лиц.