Франция с 11 ноября потребует от туристов тест на Covid-19

С 11 ноября все украинцы перед посадкой на авиарейсы во Францию должны будут показать результаты ПЦР-теста, который свидетельствует об отсутствии коронавируса в крови.

Об ужесточении противоэпидемических мер сообщило 6 ноября посольство Франции в Украине.

Тест, который должны будут предъявлять наши граждане, должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

Также есть исключения — пассажирам в возрасте до 11 лет показывать отрицательный тест не нужно.

В какие еще страны усложнен въезд

Канада

С 21 ноября при въезде в Канаду пассажиры должны через приложение ArriveCAN указать данные о месте своего пребывания, контактную информацию, план карантина и оценку наличия симптомов Covid-19.

После въезда в страну через приложение необходимо подтвердить прибытие к месту своего карантина или изоляции, а также ежедневно проводить самооценку симптомов коронавирусной болезни.

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Китай

С 7 ноября все украинцы, которые хотят попасть в КНР и осуществляют пересадку на транзитный авиарейс в третьих странах, должны дважды пройти ПЦР-тестирование и тестирование на антитела IgM к Covid-19 – на территории Украины и на территории транзитной страны.

Источник: Посольство Франции в Украине