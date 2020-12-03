PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Путешествия
Віталій Плахта |

В США появился новый загадочный монолит: в этот раз на горе

Новый загадочный металлический монолит появился на вершине горы в Калифорнии, всего через неделю после того, как подобную фигуру обнаружили в пустыне Юты.

Местная газета в небольшом городке Атаскадеро на побережье центральной Калифорнии сообщила, что серебристую колонну нашли на вершине горы Пайн, куда сразу же направились десятки местных туристов, чтобы посмотреть ее и разместить свои фотографии в интернете.

— Трехсторонний обелиск сделан из нержавеющей стали, 3 м в высоту и 45 см в ширину. Каждая сторона объекта присоединена к другой при помощи заклепок. Боковые панели, вероятно, прикреплены к стальной раме внутри, — сообщила газета.

Читайте: МКС-20. Уникальные исследования, НЛО и секс в космосе

Не первый загадочный монолит

Первый монолит в пустыне Юты, высотой около 3 м, привлек внимание общественности 18 ноября.

В сети гадают не только о том, кто и зачем установил объект, но и кто в прошлую пятницу его демонтировал.

По сообщениям, на фоне растущего международного внимания к загадочному монолиту в Юте, подобное сооружение было обнаружено и в горах Румынии.

Фото: Atownreporter

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка