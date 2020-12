В США появился новый загадочный монолит: в этот раз на горе

Новый загадочный металлический монолит появился на вершине горы в Калифорнии, всего через неделю после того, как подобную фигуру обнаружили в пустыне Юты.

Местная газета в небольшом городке Атаскадеро на побережье центральной Калифорнии сообщила, что серебристую колонну нашли на вершине горы Пайн, куда сразу же направились десятки местных туристов, чтобы посмотреть ее и разместить свои фотографии в интернете.

BREAKING NEWS

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter)

