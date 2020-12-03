В США появился новый загадочный монолит: в этот раз на горе

Новый загадочный металлический монолит появился на вершине горы в Калифорнии, всего через неделю после того, как подобную фигуру обнаружили в пустыне Юты.

Местная газета в небольшом городке Атаскадеро на побережье центральной Калифорнии сообщила, что серебристую колонну нашли на вершине горы Пайн, куда сразу же направились десятки местных туристов, чтобы посмотреть ее и разместить свои фотографии в интернете.

???? ???? BREAKING NEWS ???? ???? There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

— Трехсторонний обелиск сделан из нержавеющей стали, 3 м в высоту и 45 см в ширину. Каждая сторона объекта присоединена к другой при помощи заклепок. Боковые панели, вероятно, прикреплены к стальной раме внутри, — сообщила газета.

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Не первый загадочный монолит

Первый монолит в пустыне Юты, высотой около 3 м, привлек внимание общественности 18 ноября.

В сети гадают не только о том, кто и зачем установил объект, но и кто в прошлую пятницу его демонтировал.

По сообщениям, на фоне растущего международного внимания к загадочному монолиту в Юте, подобное сооружение было обнаружено и в горах Румынии.

Фото: Atownreporter