Отдых летом 2021: какие страны открыты, когда бронировать и цены туров

Летом 2021 года для украинцев значительно расширился список стран для отдыха по сравнению с сезоном отпусков 2020-го.

Помимо традиционных Египта и Турции, туроператоры предлагают гражданам рассмотреть варианты отдыха в Болгарии, Тунисе, Албании, Черногории, Доминикане, ОАЭ, на Мальдивах, а также в Хорватии, Сербии и Армении. Такой перечень стран Фактам ICTV озвучили в компании JoinUp.

— Ближе к лету начинается сезон отдыха в Черногории, Албании, Болгарии, Хорватии и Турции. С марта начались поездки в Грузию. Это направление пользуется спросом и весной, и будет популярным летом, — прокомментировали в пресс-службе компании.

В турагентстве Поехали с нами назвали Турцию, Египет, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию, Черногорию, Кипр, Болгарию, Грузию. При этом вылеты в Египет, Турцию, ОАЭ, Черногорию, Албанию, Грузию, Болгарию — будут точно осуществляться, а вот, например, Испания — пока под вопросом.

— По расчету туроператора они есть, но на данный момент нет понимания относительно пересечения границ данных государств, на каких условиях они будут принимать украинских граждан. Бронирование этих туров проводится, но когда откроются страны, пока сказать сложно, — рассказала туроператор Ольга.

Цены на отдых

Одним из самых популярных направлений среди украинцев остается отдых в жарком Египте. В эту страну туры можно бронировать хоть сейчас.

По информации туроператоров, в этом году цены на такой отдых стартуют от 15 тыс. грн за двоих. Это минимальная стоимость на двоих с учетом перелета, пребывания в отеле среднего уровня с системой питания all inclusive, длительность отдыха — неделя.

Если говорить о втором популярном направлении — Турции, то стоимость туров на двоих на неделю начинается от 13 тыс. грн.

Любители дальнего и более дорого отдыха могут слетать на Мальдивы. Цена туров по этому направлению стартует с 70 тыс. грн.

Как сэкономить на летнем отдыхе

Если заранее уделить внимание вопросу летнего отдыха и все спланировать, можно сэкономить на его стоимости.

Как можно сэкономить:

бронировать туры заранее;

подписываться на каналы туроператоров и отслеживать акции и скидки;

сравнивать предложения от разных компаний;

рассматривать варианты с размещением отеля на второй и третьей береговых линиях, различными условиями проживания.

Отдых на выходных

Помимо летнего отпуска, можно организовывать небольшие выезды на уик-энды.

Для жителей столицы существует немало вариантов отдыха на выходных.

Подробнее об отдыхе на выходных 2021 читайте на Фактах ICTV.