Планируете свой отдых, однако не знаете, в каких местах лучше отдохнуть? Один из самых доступных и бюджетных вариантов — поездка в Турцию.

В этой солнечной стране предлагаются разные интересные развлечения для туристов. Можно сходить в спортзал, пострелять из лука, полюбоваться видом на море.

Что немаловажно — здесь также есть чем заняться и маленьким деткам. Например, совершить прогулку на пиратской яхте, спуститься с горок в аквапарке или сходить в тематический парк Дискавери, в котором можно посмотреть на змей, крокодилов и скорпионов.

Эти интересности в Турции можно увидеть, не отходя далеко от гостиницы. Некоторые из них предлагают своим гостям различные идеи для веселого времяпрепровождения прямо на территории комплекса.

Факты ICTV сделали подборку, в которой собрали лучшие отели Турции 2021. Уверены, что ваш отдых пройдет легко и незабываемо.

Аланья

Курортный город на южном побережье Турции предлагает несколько вариантов, где могут остановиться туристы с детьми. Например, Meridia Beach Hotel 5* подходит даже для маленьких гостей. Здание занимает большую площадь, также возле гостиницы в пешей доступности есть оборудованный пляж площадью 100 м.

На территории есть водные горки для взрослых, теннисный корт, открытый бассейн, а также другие удобства — салон красоты, СПА-центр, прачечная, интернет-кафе. Стоимость — от 9 тыс. за одного человека для туров с вылетом из Киева на семь дней.

Сиде

Город Сиде, расположенный на берегу Средиземного моря, предлагает разнообразные места для незабываемого отдыха. Например, отель Raymar Resort&Aqua 5*, в котором предусмотрены интересные развлечения и для семей с детьми.

На территории комплекса есть песчано-галечный пляж, крытые и открытые бассейны с подогревом, детские площадки, теннисный корт, водные горки, рестораны с вкусной едой, салоны красоты и прачечная.

Вместе с тем в номере есть все нужные удобства для отдыха, например кондиционер и мини-бар. Гостиница также предлагает своим гостям развлечения для детей — анимацию и профессиональные шоу-программы. Стоимость тура — от 11 тыс. за одного человека с вылетом из Киева на семь дней.

Белек

Город Белек в провинции Анталья предлагает немного мест для отдыха, однако все они хорошо обустроены для туристов. Например, отель Xanadu Resort 5*High Class облагородил свою территорию — в пешей доступности возле гостиницы есть сосновый лес и поля для гольфа экстра-класса.

Местное руководство базы отдыха также позаботилось о тех, кто предпочитает тишину. Туристы смогут отлично провести время в оборудованной зоне с приватным баром и 20 павильонами для отдыха.

Также на территории есть крытый бассейн с отдельной секцией для деток, водные горки для взрослых, бассейны, рестораны, бары, аквапарк, пляж, мини-клуб. Кроме того, в отеле есть СПА-центр, в котором работают массажисты, специализирующиеся на секретах особых оздоровительных процедур.

Для гостей, желающих позаниматься спортом, тоже есть фитнес-центры и залы. А для малышей предлагают детские развлечения и анимацию. Стоимость тура — от 26,5 тыс. за одного человека с вылетом из Киева на семь дней.

Кемер

Город Кемер предлагает по меньшей мере пять отелей, в которых можно остановиться туристам. Среди них — Club Zigana 5*Hv, находящийся в пешей доступности от развитой инфраструктуры Бельдиби.

На территории базы отдыха есть собственный песчано-галечный пляж и зеленая территория среди соснового леса, которая прекрасно подойдет для прогулок семей с детьми. К услугам отдыхающих — мини-клуб и множество других интересных развлечений.

Возле гостиницы также есть водные горки для взрослых, два теннисных корта, открытые бассейны без подогрева и крытые с подогревом, ресторан, бар, СПА-центр.

База отдыха также предлагает для туристов спортивный отдых — настольный теннис, дартс, баскетбол, бильярд, аэробику и фитнес-зал. В месте отдыха каждый турист найдет для себя интересное занятие. Стоимость — от 12 тыс. за одного человека для туров с вылетом из Киева на семь дней.

Однако главное — чтобы вы остались довольны своим выбором. Факты ICTV желают прекрасного отдыха и незабываемых эмоций.