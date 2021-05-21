Секретные дикие пляжи Одессы 2021

Одесса является известным туристическим местом в Украине у моря. Поэтому неудивительно, что пляжей и отелей там хватает. Однако количество людей у ​​моря поражает.

Всегда возникает выбор: заплатить за лежак, проснуться в 5-6 утра и занять место в первой линии у воды, или прийти в удобное время и автоматически быть готовыми к неудобствам.

Поэтому многие ищут секретные дикие пляжи, где есть возможность насладиться одиночеством. Там есть свои преимущества и недостатки, но хотя бы ради любопытства их стоит посетить.

Факты ICTV поделятся с вами секретом, где найти такие дикие пляжи в Одессе.

Лодочная станция возле пляжа Отрада

Недалеко от пляжа Отрада в Одессе есть лодочная станция. Обычно эти места не столь многолюдны. Поэтому можно спокойно отправляться туда и наслаждаться покоем. Песка там, правда, мало — больше бетонного пола. Также есть пирс. Кроме того, там открылась школа каякинга, поэтому можно будет не только искупаться, но и открыть для себя новое хобби.

Как добраться: от центра города нужно сесть на 203-й автобус и доехать до остановки Аллея Славы; дальше придется идти пешком мимо Одесского дельфинария и к лодочной станции. Стоит заметить, что путь от остановки к пункту назначения может занять до 15 мин.

Нудистский пляж Чкаловский

Этот пляж мало чем отличается от предыдущего, однако здесь не редкость увидеть обнаженные тела. Поэтому если вы приверженник равномерного загара без белых полос на коже, то это для вас прекрасный вариант.

Как добраться: от центра садимся на 242-й автобус и двигаемся к остановке переулок Шампанский; дальше идем мимо Одесского завода шампанских вин к нашему пункту назначения.

Пляж Собачий

Еще один из диких пляжей на Трассе Здоровья — это Собачий. Назван он так не зря, ведь там часто ходят одесситы со своими четвероногими. Также там нередко можно встретить отдыхающих с палатками. Пляж не славится своей идеальной чистотой. Однако если вы любите собак и компанию туристов, которые днюют и ночуют на пляже, то милости просим.

Как добраться: из центра на 242-м автобусе едем к улице Малой Арнаутской и делаем там пересадку на троллейбус №5, которым доезжаем до остановки улица Довженко; после этого остается только спуститься к пляжу.

Пляж санатория имени Горького

Приятный песок и умеренная глубина — вот главные преимущества этого пляжа. В любое время года здесь вряд ли встретишь толпы людей. Скорее вашими соседями станут козы, которые часто пасутся на траве у пляжа. Спокойный и несколько ностальгирующий отдых здесь вам будет обеспечен.

Как добраться: от центра можно доехать сразу на 223-м автобусе до санатория, а там уже спуститься по лестнице на пляж.

Пляж у Лузановки

Этот пляж малоизвестен для туристов, но его хорошо знают коренные одесситы, ведь он расположен сразу возле жилого массива. Здесь все же одиночеством вы не насладитесь, и возможно даже придется поискать удобное место, но колорит местных жителей точно порадует вас. Также стоит быть готовыми к тому, что на берег этого пляжа вода часто выносит водоросли и различные микроорганизмы.

Как добраться: от центра к Лузановке можно добраться несколькими маршрутами: автобусами №242, 120, 190 и 146. Они вас довезут к остановке Станция Одесса-Сортировочная. А там уже по улице Лузановская можно будет спуститься к пляжу.

Мыс Большой Фонтан

Здесь вы, к сожалению, не найдете ровного и чистенького песочка. Поэтому и людей здесь встретишь нечасто. Однако вам точно будут обеспечены одинокие скалы, холмы, глыбы камней и, конечно, море. Позагорать здесь, возможно, не так удобно. Однако можно искупаться и сделать интересные фото из Одессы.

Как добраться: от центра стоит сесть на 242-й автобус и добраться до железнодорожного вокзала, а оттуда доехать на 127-м автобусе до санатория Зеленая горка. Если обратить внимание на едва заметные стоптанные тропинки, то непременно можно найти наш пункт назначения.

Пляж у мужского монастыря Поповский

Неподалеку от нашего предыдущего пляжа находится Поповский, который тоже не славится численностью загорающих. Чаще здесь можно разве что увидеть компании, которые жарят шашлыки. Поэтому насладиться не только купанием и загаром, но и рыбалкой и жареньем вкусненького на мангале — здесь точно можно.

Как добраться: доехать можно на 242-м автобусе с пересадкой на 127-й к остановке санатория Зеленая горка. А там уже дойти к нашему секретному дикому пляжу.

Пляж Посейдон

Еще один из немноголюдных пляжей — Посейдон. Он не пользуется спросом ни у коренных жителей, ни у туристов. Однако здесь есть ровный и чистый песок, одесское море и заведения, где можно перекусить.

Как добраться: ехать на пляж лучше, если есть личный автомобиль. Однако можно и на 220-м автобусе до остановки Совиньйон Грузовой. Но заметьте, что дальше пешком придется идти 20-25 мин.

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