Черногория — это чистое Адриатическое море, климат Балканских гор, а еще возможность насладиться не только пляжным отдыхом, но и старинной средневековой архитектурой.

Что нужно знать об отдыхе в Черногории 2021, какие города лучше выбрать, во сколько обойдется перелет и какие карантинные ограничения действуют в стране — читайте в нашем материале.

Какие города выбрать

Будва — один из самых известных курортов Черногории. Летом она становится настоящим эпицентром бурного отдыха и веселья. В Будве и ее окрестностях есть около 35 пляжей. Они либо песчано-галечные, либо галечные. На всех пляжах прозрачная и чистая вода, температура которой летом прогревается от +21 до +26°C.

В пределах самого курорта есть пять основных пляжей: Славянский, Ричардова голова, Могрен-1 и Могрен-2 (бесплатные), Dukley beach club (платный).

В целом, курорт Будва подойдет всем, кто хочет насладиться активным отдыхом, понежиться на роскошных пляжах, посетить множество баров, ресторанов, кафе и красивых мест, и насладиться полным спектром развлечений. Поэтому любителям более спокойного отдыха лучше присмотреться к другим вариантам.

Если вы планируете семейный отдых в Черногории с детьми, тогда лучше обратить внимание на курорт Бечичи. Сюда приезжает гораздо меньше туристов, чем в ту же Будву.

Хотя сервис и обслуживание ни коем образом не хуже. В Бечичах есть много площадок для игры в волейбол и баскетбол, теннисных кортов, спортивных залов. Кроме того, выбрав этот курорт, вам с легкостью удастся сочетать ленивый пляжный отдых с экскурсиями и выходами в город, где можно полюбоваться невероятными пейзажными видами.

Также у курорта Бечичи есть еще одно большое преимущество — он находится рядом с городом Тиват (за 30 мин), в котором расположен одноименный аэропорт. Поэтому на трансфер вы потратите совсем немного времени.

Курорт Петровац — это небольшой городок на побережье Адриатического моря. Он не так популярен, как два предыдущих, поэтому подойдет тем, кто хочет насладиться спокойным отдыхом, а еще оздоровиться. Ведь город окружают оливковые рощи и густые сосновые леса, поэтому микроклимат здесь очень мягкий.

В Петроваце есть два основных пляжа: одноименный Петровац, который является главным, и Лучице, расположенный в тихой бухте рядом с городом. Но к нему нужно идти 5-10 мин. На обоих есть все необходимое для отдыха: душевые кабины, лежаки, зонтики, туалеты (обычно платные, от €0,30), бары и рестораны.

Также Петровац известен своей красивой бухтой, напротив которой расположены два каменистых острова. На одном из них есть даже миниатюрная часовня.

Цены на перелет

Какой бы курорт в Черногории вы ни выбрали, лететь все равно придется в один из аэропортов страны — Тиват или Подгорицу. Так, прямые авиарейсы из Киева в Тиват выполняет украинский лоукостер Sky Up. Цены на авиабилеты эконом-класса составляют в среднем от 3,4 тыс. грн до 5,5 тыс. грн.

Прямые рейсы в Подгорицу выполняет еще один украинский перевозчик Windrose. Цены на билеты эконом-класса стартуют от 3,8 тыс грн. Но из Киева в Подгорицу авиакомпания выполняет рейсы только дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Также ряд авиакомпаний предлагают рейсы из Киева в Тиват или Подгорицу, но с пересадками. Однако такой вариант нередко занимает больше времени (иногда сутки или больше) и стоит примерно столько же, сколько и прямой авиабилет в Тиват (от 5 тыс. грн и выше).

Хотя, если внимательно мониторить ситуацию, то билет в Подгорицу с пересадкой можно приобрести в пределах 2 тыс. грн.

Стоимость проживания

Цены на жилье в Черногории зависят от курорта, который вы выберете. Так, проживание в Будве в отеле с all inclusive на двоих будет стоить от 6,4 тыс. грн за сутки. В то же время за апартаменты на двоих, в стоимость которых входит завтрак, придется заплатить от 2 до 5 тыс. грн за сутки.

Значительно дешевле цены на жилье в городе Бечичи. Так, номер на двоих, в стоимость которого входят завтрак и ужин, может обойтись примерно в 2,6 тыс. грн за сутки. Проживание двух взрослых в апартаментах без питания в Бечичах будет стоить от 1,5 тыс. за сутки.

В Петроваце номер для двоих вместе с завтраком и ужином обойдется в 5,5 тыс. грн за сутки. За апартаменты, где предлагают только завтрак, придется выложить от 3,6 тыс. грн. Номер, в стоимость которого не входит питание, можно снять примерно за 1,2 тыс. грн.

Экскурсии

Гиды и агентства предлагают множество экскурсий по Черногории, но каждый советует посетить три самых популярных. Первая в списке — поездка на обзорную экскурсию Сердце Черногории.

Она предусматривает, что вы увидите наиболее значимые места, среди которых город Цетинье (историческая и культурная столица Черногории), гора Ловчен с мавзолеем самого почитаемого правителя страны, поселок Негуши (уцелевший образец жизни прошлых поколений), в котором готовят знаменитый черногорский пршут (вяленую свиную ногу), и Которский серпантин, откуда открывается лучший вид на Боко-Которский залив.

Поехать на такую ​​экскурсию можно из Будвы, курорта Бечичи и Петроваца. Ее стоимость для взрослых составляет €50 с человека, для детей от 4 до 11 лет — €25.

Но отдельно придется заплатить за обед (от €7 с человека) и входные билеты в музеи (€1-4).

Второй по популярности является экскурсия в Боко-Которский залив. Она признана одной из визитных карточек Черногории и считается самой большой бухтой на Адриатическом море.

Туристам обещают неповторимое путешествие, во время которого они смогут полюбоваться природой, пейзажами и средневековыми городами Черногории с потрясающими местами морского побережья, которые запомнятся на всю жизнь.

Поехать на такую ​​экскурсию также можно из Будвы, курорта Бечичи и Петроваца. Для взрослых она стоит €25 с человека, для детей от 4 до 11 лет — €12,5.

Но в стоимость не входит обед по желанию (от €10 с человека), входные билеты в дополнительные музеи (€1-4) и поездка в пещеру Плава Пика (€5).

Третья в списке — экскурсия на север Черногории, поэтому всем, кто ее выбирает, советуют не забыть взять теплую одежду и удобную обувь.

Выбрав эту поездку, вы увидите знаменитые каньоны рек Тара, Морача, Комарница, национальный парк Дурмитор, а еще самые красивые озера и мост Джурджевича. Кстати, именно эти места чаще всего изображают на открытках, которые покупают на память туристы в Черногории, поэтому они точно достойны внимания.

Для взрослых экскурсия по каньонам Черногории обойдется в €40 с человека, для детей от 4 до 11 лет — €20. А вот за комплексный обед по желанию придется дополнительно заплатить €10 с человека.

Карантинные ограничения

С 20 апреля Черногория отменила ограничения для украинских туристов. Поэтому въехать в страну можно без ПЦР-теста на коронавирус и без прививки.

В то же время МИД Украины настойчиво рекомендует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать прямые перелеты либо непрямые с минимально коротким временем для пересадки.

Также украинцам не советуют во время возвращения домой покупать билеты на авиарейсы через европейские города, поскольку большинство из них не имеют транзитных коридоров и вас не пустят на рейс в Черногории.

Вместо этого лучше отдать предпочтение прямым авиарейсам Киев-Подгорица или перелетам с пересадкой в ​​городах Стамбул или Белград, которые разрешают транзит.

Вместе с тем не стоит забывать, что с марта 2021 года украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны 14 дней находиться на самоизоляции.

Но освободить от карантина могут сразу, если при пересечении границы показать негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия.

Источник: Booking.com, Olіmpus.me