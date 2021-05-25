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Людмила Грубник |

МАУ анонсировала вылеты по трем направлениям — где смогут отдохнуть украинцы

авіакатастрофа індонезія

За неделю до лета, сезона отпусков, авиакомпания МАУ анонсировала открытие рейсов в разные уголки мира, среди них — Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Греция.

С 30 мая украинцы смогут улететь в столицу Узбекистана Ташкент. Цены на билеты стартуют от 6 611 грн.

Перед въездом в страну необходимо заранее ознакомиться с карантинными правилами, за нарушение грозит ответственность. Также нужно перед вылетом распечатать и заполнить специальную форму.

С 18 июня стартуют авиарейсы в Грецию. Стоимость билета — от 2 396 грн. Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест и медицинская страховка, покрывающая лечение коронавируса.

А с 24 июня граждане Украины смогут посетить город на севере ОАЭ Рас-эль-Хайм. Стоимость билета — от 3 812 грн. Для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест и страховка, покрывающая лечение коронавируса.

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Отпуск за границей

Летом 2021 года украинцы смогут посетить ряд стран.

Среди них — Египет, Турция, Грузия, Черногория, Албания, Греция.

Подробнее об отдыхе летом за границей 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: МАУ

Фото: Depositphotos

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