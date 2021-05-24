Укрзализныця запускает поезд, который соединит три туристические города на западе Украины

Укрзализныця запускает новый поезд по курсу Ивано-Франковск — Киверцы, который будет следовать через Львов и Луцк. Этот поезд позволит путешествовать в туристические города на западе Украины без пересадок.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Там отмечают, что поезд № 807/808 (Прикарпатский экспресс) начнет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды.

Маршрут будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Из Ивано-Франковска Прикарпатский экспресс будет отправляться в 15.20, а прибывать в 23.30 в Луцк и в 23.50 в Киверцы.

С Киверцов поезд начнет курсировать 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. В 5.14 утра поезд будет отправляться из Киверцов, в 5.30 — из Луцка, а вскоре прибывать в 13.38 в Ивано-Франковск.

В то же время каждый четверг Прикарпатский экспресс будет проезжать маршрутом Львов — Ивано-Франковск. Из Львова поезд будет отправляться в 9.59 и проходить через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш, а прибывать в 13.38.

Также со 2 июня по средам Прикарпатский экспресс начнет курсировать между Киверцам (отправление в 5.14 утра) и Львовом (прибытие в 9.51).

Новые поезда за границу

С 1 июня Укрзализныця запускает поезда в Венгрию и Австрию. По направлению Чоп-Захонь уже начали продавали билеты.

Также Укрзализныця открыла продажу билетов на два беспересадочных вагона по маршруту Киев-Вена (Австрия). Другие новости о новых маршрутах поездов в Украину и за границу читайте на сайте Факты ICTV.